V novembri Taliansko získalo svoju druhú trofej v súťaži Davis Cup, čiže v rámci tenisových Majstrovstiev sveta. Vtedy na ceste k titulu v semifinále Taliani prekonali Srbsko výsledkom 2 : 1 a osudový triumf bol ten Jannika Sinnera proti Novakovi Đokovićovi. Sinner, ako vieme a ako sme tiež písali, nad Đokovićom triumfoval aj nedávno v Melbourne v semifinále Australian Open, kde si nakoniec aj vybojoval prvú Grand Slam trofej.

No keď sa vrátime k podujatiu Davis Cup, sezóna 2024 práve odštartovala. Dôležité je ihneď na začiatku podčiarknuť, že na záverečnom turnaji znovu v španielskej Malage už k stretnutiu Srbsko – Taliansko určite nedôjde, lebo naša reprezentácia v play-off proti Slovensku v Kraljeve zohrala katastrofálne, prehrala výsledkom 0 : 4 a v roku 2025 bude hrať play-off na záchranu vo Svetovej skupine Davis Cup.

Srbsko pri žrebovaní párov play-off bolo medzi nasadenými selekciami. Už roky, predovšetkým vďaka Nolemu, ale aj ostatným našim tenistom hráme pravidelne na záverečných turnajoch, ale tentoraz to dopadlo veľmi zle, takže, ako sme spomenuli, hrozí nám vypadnutie z najsilnejšej skupiny tenisových selekcií sveta.

Novak po skončení Australian Open vyhlásil, že nebude hrať do marca a prvým turnajom, na ktorý sa plánuje vrátiť, je Indian Wells. To v každom prípade znamenalo, že nebude ani v národnom tíme proti Slovensku. Bez ohľadu na to, Srbsko s dobrým tímom vystúpilo proti Slovensku, ale Kecmanović, Lajović, Ćaćić a Györe neboli na úrovni, takže Slováci presvedčivo triumfovali spomenutým výsledkom 4 : 0.

Najprv Lukáš Klein, inak 142. hráč na ATP poradovníku zdolal výsledkom 2 : 0 Miomira Kecmanovića, ktorý je na pozícii 41. K tomu Kecmanović má za sebou celkom slušné vystúpenie na Australian Open, kde sa prepracoval po osemfinále, a potom prehral proti Alcarazovi.

Po tejto nečakanej prehre vystúpili Dušan Lajović (53. tenista sveta) a Alex Molčan (122. hráč ATP rebríčka) a znovu nečakane zohral Slovák, ktorý vyhral 2 : 1 a už vtedy Slovensko malo veľký náskok.

Nakoniec aj naši v štvorhre prehrali výsledkom 2 : 0 na sety, takže Slovensko malo triumf vo vrecku. Potom ešte v stretnutí, ktoré výsledok zmeniť nemohol spomenutý Györe. Hral proti Lukášovi Pokornému a pri výsledku 4 : 3 v prvom sete v prospech Slováka sa vzdal a zápas bol registrovaný triumfom Pokorného.

Tak Slovensko deklasovalo Srbsko výsledkom 4 : 0 a veru zaslúžene postúpilo do záverečného turnaja Davis Cup. Ten sa tiež bude hrať v novembri v Španielsku.

Známa väčšina účastníkov záverečného podujatia

Z ostatných zápasov treba spomenúť triumfy Kanady proti Južnej Kórei, Nemecko porazilo Maďarsko, Holandsko prekonalo Švajčiarsko, USA triumfovali nad Ukrajinou.

Aktívne výsledky sú na stretnutiach Chorvátsko – Belgicko, Česko – Izrael, Čile – Peru, Argentína – Kazachstan a Taiwan – Francúzsko.

Minuloroční víťazi Taliani a finalisti Austrálčania na záverečný turnaj postúpili automaticky, kým pozvánky či tzv. wild card dostali Veľká Británia a hostiteľ Španielsko.

Okrem týchto reprezentácií si postup do záverečného turnaja vybojuje aj dvanásť tímov z kvalifikácie, čiže play-off, v ktorej naši prehrali proti Slovensku.

To znamená, že Srbsko po prvýkrát od založenia nového formátu súťaže so záverečným turnajom na ňom nevystúpi. Od roku 2019 sa hrá takýmto spôsobom a z druhej strany Slovensko sa po prvýkrát na finálové podujatie kvalifikovalo.