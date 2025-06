V kvalifikácii na futbalový šampionát sveta 2026 v Kanade, Mexiku a v Spojených štátoch amerických odštartovala aj reprezentácia Srbska. Prvý rival bol pre politicko-spoločensko-historické dôvody príliš nepríjemný a náročný.

Proti juhozápadnému susedovi Albánsku sme v Tirane zohrali bez gólov a tak získali prvý bod (či zostali bez ďalších dvoch). Ako začať analýzu?

Nič nové sa neuvedie, keď sa konštatuje, že hra našej reprezentácie, podobne ako aj v predchádzajúcom období, znovu bola bez základnej myšlienky. Evidentné je to, že nášmu tímu chýba kreatívny stredopoliar, tzv. playmaker, akým bol dlhšie obdobie Dušan Tadić, alebo taký, ako je v chorvátskej reprezentácií už takmer dve desaťročia Luka Modrić. Saša Lukić mal dres s číslom 10 na chrbte, čo by zhruba malo znamenať, že sa má starať o kreativitu našej hry, ale nebol na úrovni, dokonca je otázne, či vôbec tento futbalista môže hrať na takej pozícii, ktorá sa pre neho zdá byť príliš neprirodzená.

Fakticky sme nemali ani jeden kreovaný útok, ktorý by sa začal niekde z obrany a smeroval cez stredopoliarov a krídla po útočníkov. Takže po 0 : 0 za hrdinu zápasu je nevyhnuté vyhlásiť brankára Đorđa Petrovića, ktorý v nadstavenom čase zastavil strelu zo správne nariadenej penalty.

Lazar Samardžić, o ktorom sa písalo, že náš futbalový zväz vynaložil veľké úsilie aby ho presvedčil obliecť si náš a nie nemecký dres, znovu bol bledý a vlastne aj on bol vo verejnosti predstavený ako nový Tadić, ktorý by sa mal postarať o to, aby naše akcie boli plynulé a prudké. Fakt, že po skončení zápasu práve on dostal najnižšiu známku vôbec nie je v jeho prospech a ešte raz len núti zamyslieť sa nad tým, či ho skutočne Nemci tak veľmi chceli vo svojej reprezentácii.

Tak či onak, prvý bod je vo vrecku. Srbsko pre povinnosti v play-off zápasoch v Lige národov v marcovom termíne len teraz zohralo svoj prvý kvalifikačný zápas na Mundial 2026.

Dobre je to, že je bod získaný na horúcom teréne a na štarte kvalifikácie, lebo je otázne aká bude atmosféra v pokračovaní. Nechávame bokom všetky provokácie a veci nesúvisiace s futbalom, ktorých bolo dosť, ale aj samotná UEFA zápasy Albánska a Srbska považuje za duely vysokého rizika.

V druhom zápase tohto kola v našej skupine Anglicko za chotárom minimálnym výsledkom 1 : 0 porazilo Andorru.

Malá krajina z Pyrenejí určite nepatrí do radu selekcií ako sú San Maríno alebo Lichtenštajnsko, ale ďaleko od toho, že je omnoho kvalitnejšia. Preto minimálny triumf Angličanov by nemal prekvapiť, pravdepodobne len mali slabší deň a nesmeli by sme mať žiadne obavy zo stretnutia s Andorrou, ktoré je pred nami.

Samozrejme, že rivala netreba podceniť, ale len tri body z toho zápasu sú očakávané, zároveň v prípade že si nárokujeme hrať na Mundiale – aj povinné.

Srbsko a Andorra zohrajú už v utorok 10. júna v Leskovci, kým pre našu selekciu bude kvalifikácia pokračovať v septembrovom termíne. Vtedy Srbsko najprv vystúpi proti Lotyšsku za chotárom a o niekoľko dní znovu v Leskovci uvítame prvého favorita skupina Anglicko.

Postup na šampionát sveta bude zložitý. Priamo postupujú len víťazi kvalifikačných skupín, kým reprezentácie, ktoré obsadia druhé miesto zohrajú komplikovanú play-off, do ktorej sa pridajú aj najlepšie reprezentácie z tohtoročnej Ligy národov a ktoré neskončia na prvých dvoch miestach v kvalifikácii.

Bude to úhrnne 16 tímov, ale na Mundial postúpia ešte len 4. Spolu s víťazmi dvanástich kvalifikačných skupín bude to úhrnne 16 selekcií, ktoré zónu UEFA budú reprezentovať na šampionáte sveta 2026.