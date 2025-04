Komisárka Republiky Srbsko pre utečencov a migráciu Nataša Stanisavljevićová sa zúčastnila na výročnom stretnutí Inštitútu pre odbornú prípravu v rámci partnerstva pre budovanie kapacít v oblasti migrácie pre Stredomorie v Ammáne v Jordánskom kráľovstve.

Na stretnutí Stanisavljevićová poukázala na to, že Srbsko v priebehu rokov preukázalo ľudskosť a ochotu postarať sa o migrantov organizovaným spôsobom bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú, a že bude v tejto politike pokračovať s empatiou a porozumením a bude poskytovať pomoc všetkým, ktorí to potrebujú.

Zdôraznila, že od začiatku migračnej krízy, ktorá zasiahla celú Európu, prešlo našou krajinou viac ako milión a pol migrantov a primeraná starostlivosť a podpora predstavovali veľkú výzvu, ktorú sme úspešne zvládli.

Na stretnutí sa hovorilo aj o ďalšej spolupráci medzi Tréningovým centrom Plandište a Maltským tréningovým inštitútom, ako aj s ďalšími tréningovými centrami v rámci siete Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD).

„Účasť Srbska na takýchto stretnutiach potvrdzuje náš záväzok k medzinárodnej spolupráci, výmene poznatkov a neustálemu budovaniu kapacít v oblasti migrácie,“ zdôrazňuje sa vo vyhlásení.

Zdroj: srbija.gov.rs