Podľa predbežných výsledkov volieb pre nové zloženie obecného zhromaždenia v Starej Pazove najviac hlasov získala volebná listina Aleksandar Vučić – Pazova sutra, a to 64,22 percenta (16 812 hlasov), ktorá by mala mať 38 výborníkov v novom lokálnom parlamente.

Listina Moguće je získala 11,56 percenta hlasov (3 025) a mala by mať 6 výborníkov, listina Mi snaga naroda, prof. Dr. Branimir Nestorović 8,65 percenta hlasov (2 254) a mala by mať 5 výborníkov, listina GG Pokret Podunavlje i Za zdravu opštinu Stara Pazova získala 8,60 (1 815) hlasov a mala by mať 4 výborníkov. Ostatné štyri listiny neprekonali potrebný prah.

Do voličského zoznamu bolo zapísaných 56 115 oprávnených voličov a volieb sa zúčastnilo 25 870 voličov alebo 46,10 percenta.