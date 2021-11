Izbové kvety sú prispôsobivé bytovým podmienkam v každom ročnom období, no musíme rešpektovať ich požiadavky súvisiace s letným a zimným ošetrovaním. Najmä zimné obdobie je oveľa náročnejšie na zabezpečenie ich rastu, pričom veľmi často robíme chyby, ktoré sú viditeľné v predjarí.

Zimné obdobie charakterizuje zníženie svetelnosti, slnečnej aktivity, výraznejší pokles vzdušnej vlhkosti, čo má vplyv na spomalenie asimilácie a všetkých životných pochodov rastlín. Tomuto stavu prispôsobujeme aj ošetrovanie kvetín.

Chyby pri zalievaní

Na prvom mieste stále zostáva striedme zalievanie. Vzhľadom na pomalšiu asimiláciu, aj prívod vody je nižší. Často robíme chybu najmä v prekúrených bytoch, že dávame rastlinám vyššiu dávku vody, prípadne zalievame po troche každý deň. To je nesprávne. Je síce pravda, že zimou klesá vzdušná vlhkosť, no túto nezvýšime vyššou dávkou vody. Zalievame podľa potreby jednotlivých rastlín a v závislosti od bytových podmienok. Treba si uvedomiť, že kvetiny v zime znesú skôr suchšiu pôdu ako premokrenú. Podľa možnosti zalievame vždy ráno, alebo v dopoludňajších hodinách. Používame odstátu alebo dažďovú vodu. Jej teplota má byť podobná teplote v miestnosti. Kvitnúce druhy kvetín potrebujú v čase rozkvitania alebo plného kvitnutia pravidelnú zálievku. Naopak je to pri kvetoch okrasných listom – tie vyžadujú oveľa menej vody.

Aj v zime musíme myslieť na výživu – prihnojujeme raz za mesiac.







Väčšina kvetov neznáša suchý vzduch

So zalievaním súvisí aj rosenie izbových kvetín, ktoré by sme mali robiť aspoň raz za týždeň. Rastliny môžeme postaviť aj do vane a vlažnou vodou ich opatrne osprchovať. Nezabudnime najmä v miestnostiach s ústredným kúrením umiestniť odparovače k radiátorom, alebo iné nádoby s vodou, ktoré zmiernia účinky suchého vzduchu. Pozornosť venujeme aj vetraniu. Výmenu vzduchu potrebujú kvety aj v zimnom období. Využívame pekné slnečné dni alebo dni s nižšími mrazmi. Dbáme, aby sme nespôsobili prievan, na ktorý je citlivá väčšina izbových rastlín.

Okrem spomínanej starostlivosti v zime nezabúdame ani na odstraňovanie prachu z listov, ktorý sa ukladá najmä na väčšie plochy listov. Prach upcháva prieduchy listov, ktorými dýchajú. Odstraňujeme ho opatrne handričkou alebo špongiou. V zimnom období izbové kvety nepresádzame ani nerozmnožujeme.