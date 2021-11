V Starej Pazove od 16. do 21. novembra prebieha nový divadelný festival Pazovské divadelné dni. Je to nultý, pokusný ročník festivalu a niektoré divadelné súbory po prvýkrát budú hosťovať v tomto prostredí. Festival zoskupuje 10 miest a obcí zo Srbska, medzi ktorými je i Stará Pazova. Iniciátorom a organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a festival sa koná so zámerom výmeny predstavení v prostrediach, v ktorých sú divadlá aktívne.