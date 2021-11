Eufória po postupe na futbalové majstrovstvá sveta 2022 pomaly klesá a už teraz tak tréner Dragan Stojković, ako aj jeho milióny „pomocníkov“ (čítaj športová verejnosť a fanúšikovia) uvažujú nad tým, koho do reprezentácie pozvať, ako sa pripravovať a čo nás očakáva v nadchádzajúcom období.

Žreb skupín záverečného turnaja v Katare, ktorý prebiehať bude v nezvyčajnom termíne od 21. novembra do 18. decembra 2022, je na programe 1. apríla, čiže po skončení play-off stretnutí vo všetkých kvalifikačných zónach.

Naša reprezentácia o baráži nemusí rozmýšľať a zaujímavo je to, že Srbsko v podstate play-off hralo iba raz. Bolo to počas uplynulej jesene, keď nám nevyšiel súboj so Škótskom a zostali sme bez postupu na šampionát Európy. Kvalifikujeme sa teda z prvej pozície, alebo sa kvalifikácia celkom nepodarí.

Spomenúť treba aj záver kvalifikácie v UEFA zóne. Základná časť je za nami a zostala len spomenutá baráž, ktorá na programe bude na jar. Ako víťazi kvalifikačných skupín na MS postúpili Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Anglicko a Nemecko. Uzavierame, že veľká senzácia tentoraz vystala a prekvapením je to, že kvalifikácia nevyšla tak, ako plánovali Portugalčanom, Talianom, eventuálne aj Rusom.







Play-off v Európe bude veľmi zaujímavý a hrať sa bude v novom formáte. Už sa nebudú vytvárať dvojice, ako v minulosti, ale bude prebiehať vo forme turnaja. Dvanásť reprezentácií bude rozdelených do štyroch skupín, a potom len víťaz skupiny postúpi na majstrovstvá.

Baráž si v rámci tejto kvalifikácie zabezpečili Portugalsko, majster Európy Taliansko, ktorému potenciálne hrozí zostať bez druhého Mundialu zaradom, keďže nehrali v Rusku roku 2018, tiež Švédsko, Ukrajina, Wales, Škótsko, Turecko, Rusko, Poľsko a Severné Macedónsko. Okrem týchto selekcií v baráži vystúpia aj Rakúsko a Česko, najúspešnejšie reprezentácie z Ligy národov, ktoré v kvalifikácii neuspeli.

Takto to znie konfúzne a komplikovane. V podstate je práve tak, ale zdá sa, že týmto spôsobom má viac selekcií možnosť kvalifikovať sa. Losovanie play-off skupín na programe bude 26. novembra.

Prehľad ostatných kvalifikačných zón

Keď nakukneme do ostatných kvalifikačných zón, môžeme konštatovať, že aj tam kvalifikácia prebieha bez mnoho prekvapení. Favoritom sa dobre darí, čo je možno najviditeľnejšie v Ázii. Najsilnejšie reprezentácie z najľudnatejšieho kontinentu zatiaľ hrajú na úrovni a pravdepodobne aj v Katare sledovať budeme zákroky Južnej Kórey, Iránu, Japonska, Austrálie a Saudskej Arábie.

Afričania dohrali predposlednú fázu a pred nimi sú už len play-off stretnutia. V Afrike sa tentoraz hrajú tri kvalifikačné fázy a do záverečnej postúpilo desať najlepších tímov. Z tých najlepších neuspeli Pobrežie slonoviny a Južná Afrika. Príležitosť kvalifikovať sa na Mundial budú mať Mali, Demokratická republika Kongo, ako aj tradične silné mužstvá – Kamerun, Maroko, Egypt, Tunisko, Ghana, Alžírsko, Nigéria a Senegal.

Zaujímavo je aj v zóne CONMEBOL, čiže v Južnej Amerike. Brazília a Argentína po novembrových zápasoch postup majú zabezpečený a okrem nich je v najlepšej pozícii Ekvádor. O posledné miesto, ktoré priamo zabezpečuje postup bojovať do posledného kola, budú Kolumbia, Peru, Čile, Uruguaj, ale aj Bolívia a Paraguaj. Situácia sa skomplikovala, lebo úspešné chvíle za sebou majú Bolívia a Peru, kým Uruguaj a Kolumbia posledné zápasy zohrali katastrofálne a skomplikovali si situáciu.

Zostal nám ešte región CONCACAF, čiže Severná a Stredná Amerika. Po ôsmich kolách záverečnej fázy je v čele tabuľky prekvapujúco Kanada. Táto selekcia ešte neprehrala a naposledy si v zasneženom Edmontone poradili s Mexikom, keď vynikol aj brankár Červenej hviezdy a kanadskej reprezentácie Milan Borjan. Do konca zostalo ešte dosť zápasov, ale bolo by zaujímavo na MS pozerať Kanadu a zároveň by postup bol fantastickou predohrou pre túto krajinu, ktorá roku 2026 bude jedným z hostiteľov MS.

Nadchádzajúce mesiace pre našu reprezentáciu

Predtým, ako sa dozvieme mená súperov na Mundiale, prebiehať bude aj losovanie nového vydania skupín Ligy národov. Srbsko znovu bude hrať v Lige B, keďže sa nám v minulom vydaní tejto súťaže podarilo zachovať si status v druhej výkonnostnej skupine. Žreb Ligy národov je na programe 16. decembra.