V ZŠ Mladých pokolení v Kovačici sa stretla generácia 1960, ktorá si pripomenula 50 rokov od ukončenia tejto školy.

V roku 1967 sa do základnej školy v Kovačici zapísala 165. generácia. Bolo to 140 žiakov narodených v roku 1960 a je to najpočetnejšia generácia žiakov v dejinách kovačického školstva. Rozdelení boli do 5 tried. V roku 1975 základné vzdelanie skončilo 129 žiakov a na stretnutie po 50 rokoch prišlo 62 bývalých spolužiakov.

Na stretnutí generácie v sobotu 25. mája boli aj ich triedne učiteľky: profesorka slovenčiny Katarína Stanová, profesorka telesnej výchovy Ľudmila Jonášová a profesorka matematiky Febrónia Veňarská. Bývalí spolužiaci si pri príjemnom pobavení zaspomínali aj na svojich zosnulých spolužiakov a triednych učiteľov Adama Hrka a Pavla Jonáša.

Stretnutie vraj bolo krásne a dojímavé, porozprávali sa aj o pekných veciach, ale aj o tých menej pekných chvíľach, ktoré prežili vo svojom živote a sľúbili si, že si navzájom na seba nedajú zabudnúť a dohodli si ďalšiu stretávku.