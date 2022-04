Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol dnes so špeciálnou predstaviteľkou generálneho tajomníka a šéfkou Misie UNMIK Caroline Ziadehovou.

Prezident Vučić vyhlásil, že sú pravidelné kontakty s predstaviteľmi UNMIK dôležité pre Srbsko z dôvodu kontinuity zvažovania otázky Kosova a Metóchie.

„Pre Srbsko sú Spojené národy najdôležitejšou medzinárodnou organizáciou v kontexte zachovania územnej integrity a suverenity a my sme, ako aj vždy, odhodlaní pokračovať v spolupráci s Misiou UNMIK,“ povedal Vučić. Dodal, že naša krajina považuje za dôležité včasné, primerané a viditeľné reakcie OSN na početné incidenty a provokácie.

Prezident v tejto súvislosti vyjadril nádej, že správa generálneho tajomníka OSN o práci UNMIK, ktorá by mala byť predložená na nadchádzajúcom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN 20. apríla, bude korektná a čestná a bude obsahovať všetky poznámky a príklady incidentov na Kosove a Metóchii, ktoré prezentoval počas stretnutia so Ziadehovou. Zdôraznil, že by správa mala obsahovať jasné a jednoznačné odsúdenie popierania základných ľudských práv, nebezpečné provokácie a jednostranné rozhodnutia Prištiny a porušovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a Bruselskej dohody, ktorá neustále spochybňuje stabilitu celého regiónu.

Pripomenul, že od podpisu Bruselskej dohody uplynulo deväť rokov a že stále nedošlo k pokroku v plnení záväzkov, ktoré druhá strana prijala, predovšetkým v súvislosti so založením Spoločenstva srbských obcí.

Šéfka Misie UNMIK Caroline Ziadehová zdôraznila, že je prítomnosť Misie UNMIK veľmi dôležitá pre udržiavanie stability na Kosove, prostredníctvom dôsledného uplatňovania rezolúcie 1244, ako aj angažovaním, aby sa realizovali dohody v rámci Bruselského dialógu. Poukázala aj na nevyhnutnosť pokračovania dialógu medzi Belehradom a Prištinou.