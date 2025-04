Sezóna v početných športoch prichádza po dôležitý bod. Pomaly, ale predsa sa vo futbalových ligách dostávame ku koncu a v jednotlivých sa už črtajú majstri, tiež celky, ktoré budú hrať v európskych súťažiach v budúcej sezóne, ale aj tímy, ktoré budú eliminované do nižšej triedy.

V tenisovom kontexte sa sezóna len rozbieha a po prvom Grand Slam turnaji v Austrálii, tiež po úvodných turnajoch zo série 1 000 na rad prišlo niekoľko turnajov z nižších kategórií, predtým než sa znovu tempo zrýchli. To znamená, že sme v období za nami nemali na programe najväčšie svetové tenisové akcie, ale by sme každopádne mohli spomenúť turnaj WTA Rouen, na ktorom v nedeľu Ukrajinka Jelina Svitolinová potvrdila rolu nasadenej jednotky a triumfovala vo finále proti našej hráčke Olge Danilovićovej v dvoch setoch 6 : 4 a 7 : 6.

Svitolinová tak získala svoj osemnásty titul na WTA podujatiach a zároveň treba podčiarknuť, že sa z víťazstva vo finále tešila prvýkrát po máji v roku. Danilovićová tak predsa zostala bez svojej tretej trofeje na WTA turnajoch a nepodarilo sa jej zároveň získať tretí titul práve na podujatiach zo série 250.

Predtým triumfovala v októbri minulého roka na akcii Guangzhou Open v Číne a veľmi dobre pochodila aj v Melbourne na Australian Open na začiatku tohto roka, keď sa prebojovala po štvrté kolo.

V marci tohto roka Danilovićová vyhrala aj titul na turnaji WTA 125 Antalya Challenger 2, keď vo finále zdolala Victoriu Jiménez Kasintsevovú z Andorry a po tom úspechu sa prvýkrát dostala medzi 35 najlepších hráčok sveta, keď práve s posledným marcovým dňom bola 35. tenistkou sveta.

V pokračovaní trochu klesla a momentálne je na 39. mieste WTA rebríčka a nový zoznam bude zverejnený potom, ako dohrané bude aj finále WTA turnaja v Stuttgarte.

Za nami je niekoľko finálových zápasov

Finále turnaja v Nemecku bolo na programe v pondelok a ide o podujatie zo série WTA 500. Na ňom sa lotyšská tenistka Jeļena Ostapenková prebojovala do finále, keďže v semifinále zdolala Jekaterinu Alexandrovovú z Ruska výsledkom 6 : 4, 6 : 4. V boji o titul sa stretla s najvyššie nasadenou Arinou Sabolenkovou z Bieloruska, ktorá v semifinále vyradila Talianku Jasmine Paoliniovú výsledkom 7 : 5, 6 : 4. Vo finále Ostapenková presvedčivo zdolala Sabolenkovú výsledkom 6 : 4, 6 : 1. Po dohraní tohto finále boli pridelené a odobrané body a naša hráčka Olga Danilovićová je momentálne na 34. mieste.

Počas týždňa za nami hrali aj muži a to v rámci dvoch významnejších turnajov. Spomeňme najprv to, že dánsky tenista Holger Rune triumfoval na turnaji ATP 500 v Barcelone. Šiesty nasadený hráč zdolal vo finále turnajovú jednotku Carlosa Alcaraza zo Španielska v dvoch setoch 7 : 6 a 6 : 2. Rune sa z víťazstva na turnaji tešil opäť po dvoch rokoch, celkovo je to jeho piaty titul na turnajoch ATP, zatiaľ čo Alcaraz zatiaľ zostal bez svojho tretieho triumfu v Barcelone v kariére.

Turnaj rovnakej hodnoty, čiže ATP 500 sa hral aj v Mníchove. Nemecký tenista Alexander Zverev totiž triumfoval tretíkrát v kariére na tomto podujatí a najvyššie nasadený hráč si v nedeľu v deň svojich 28. narodenín poradil vo finále s turnajovou dvojkou Benom Sheltonom z USA výsledkom 6 : 2 , 6 : 4. Pre Zvereva to bol 24. titul na ATP turnajoch a zároveň prvý v tomto roku.

Už v týchto dňoch sa hrá aj kvalifikácii na Madrid Masters, turnaj zo série 1 000 a po ňom nasledovať bude aj Rím Masters. Koncom mája na programe bude už druhý Grand Slam sezóny, Roland Garros v Paríži.