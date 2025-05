Pazovskí škôlkari z tamojšej PU Poletarac sa tradične zapájajú do podujatia, ktorým si pripomínajú Týždeň zdravých zubov a úst. Inštitút pre verejné zdravie Srbska Dr. Milana Jovanovića Batuta so sieťou inštitútov a ústavmi pre verejné zdravie a Stomatologickou fakultou Univerzity v Belehrade si od 19. do 25. mája pripomína 35. Týždeň zdravých zubov a úst pod heslom Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom.