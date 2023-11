Vláda Srbska oznámila, že sa naša krajina stala jednou z 24 krajín sveta, ktoré sa pripojili k ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), aby týmto procesom získali použiteľné usmernenia pre ďalšie reformy vzdelávacieho systému.

ICCS je medzinárodný prieskum vedomostí a postojov žiakov k občianskym povinnostiam a aktívnej participácii v spoločnosti a komplexné prieskumy sa vykonávajú každých šesť rokov.

„Z 24 krajín v tomto výskumnom cykle patrí Srbsko len medzi 13 krajín, kde sa občianska výchova vyučuje ako samostatný predmet, no takmer vo všetkých krajinách je integrovaná do predmetov súvisiacich so spoločenskými vedami – vo všetkých predmetoch alebo prostredníctvom spoločných vyučovacích aktivít. Po prvých rozboroch úspechov a poznatkov sa poukazuje na potrebu skvalitniť vyučovanie a učenie o občianskych hodnotách,” uvádza sa v oznámení.