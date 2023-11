Dvadsiata štvrtá prehliadka výtvarných umelcov ochotníkov Vojvodiny bola slávnostne otvorená v nedeľu v Dome kultúry v Novom Bečeji.

Zo šiestich zónových sústredení do pokrajinského kola historik umenia Mile Ignjatović zaradil 156 prác, ktorých autori sú až z 58 prostredí z Vojvodiny a z niekoľkých ďalších miest zo Srbska. Na pokrajinskej úrovni ich hodnotila odborná porota v zložení: historik umenia Mile Ignjatović a akademickí maliari Danijel Babić a Bojan Stričević. Na výstave v Dome kultúry sa v nich mohli kochať početní návštevníci a samotní autori.

Po primeranom hudobnom čísle Savo Mučibabić, predseda organizátora prehliadky – Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny, udelil porotou určené ceny autorom za najúspešnejšie práce. Udelené boli 2 prvé ceny, 3 druhé, 4 tretie ceny, 20 špeciálnych cien a 18 pochválení.

Po prvýkrát sa do tohto hodnotiaceho cyklu prehliadok zaradili členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov. A dosiahli pekný úspech, čo ich motivuje ešte viac do ďalšej tvorby. Do pokrajinského kola sa dostali deviati autori a z nich až šiesti boli na nedeľňajšej slávnosti v Novom Bečeji odmenení. Druhú cenu získal Ján Chlpka z Hložian, špeciálnu cenu Branislav Galamboš z Hložian a pochválenia odovzdali Mirovi Horvátovi z Kulpína, Márii Struhárovej z Báčskeho Petrovca, Anne Klibanovej z Rumenky a Anne Legíňovej z Báčskeho Petrovca.

Výstava v Dome kultúry v Novom Bečeji je návštevníkom k dispozícii do 12. decembra.