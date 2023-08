Naša ženská volejbalová reprezentácia hrá vo výbornom rytme na 33. Majstrovstvách Európy, ktoré pred týždňom odštartovali. Srbsko zatiaľ zohralo tri zápasy a dosiahlo tri presvedčivé triumfy, najprv nad Ukrajinou a Slovinskom maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety, zatiaľ čo v pondelok naše dievčatá prekonali aj silné Poľsko výsledkom 3 : 1.

Naša selekcia tak zostala maximálna, má deväť bodov a prakticky si po triumfe nad Poľskom zabezpečila aj prvé miesto v základnej skupine A, lebo v ďalších dvoch stretnutiach rivalmi budú Belgicko a Maďarsko, čiže selekcie, ktoré nie sú na našej úrovni.

Keď zhrnieme doterajšie zápasy, naozaj môžeme a musíme byť veľmi spokojní. Naše dievčatá zohrali tri zápasy a len desať setov, čiže asi sa minulo menej energie a čerstvo pokračujú ďalej. Okrem toho len proti Poľsku sme prehrali v sete a len v ďalších dvoch súperky dosiahli dvadsať alebo viac bodov.

To znamená, že útok funguje veľmi dobre, ale na vysokej úrovni je aj defenzíva, čo je pre volejbal možno aj dôležitejšie.

V pokračovaní, ako sme spomenuli, Srbsko najprv vo štvrtom kole zohrá s Maďarskom v stredu vo večernom termíne, kým posledné kolo na programe vo štvrtok. Srbky tiež budú mať ideálny termín – zápas s Belgickom sa začne o 20. hodine.

V ostatných skupinách sú presvedčivé a tiež zatiaľ maximálne selekcie Talianska, Turecka (víťaza tohtoročnej Ligy národov), tiež Francúzska a Holandska.

Po skupinovej fáze na programe bude osemfinále, a preto je dôležité zabezpečiť si čo lepšie miesto, lebo to v eliminačných kolách podmienečne prináša menej silného súpera. S ohľadom na to, že naša selekcia súťaží v skupine A, v osemfinále sa spojí s celkom zo skupiny C, keďže organizátori rozhodli, že sa páry tak budú zlučovať – skupiny A a C, tiež B a D.

To by znamenalo, že rivalom bude Azerbajdžan, Česko, Švédsko či Grécko, s ohľadom na to, že tieto štyri tímy majú viac-menej rovnakú šancu zakotviť na štvrtom mieste spomenutej skupiny.

Srbsko má kvalitu na vysoké umiestnenie

Srbsko na tomto turnaji obhajuje striebro a snaží sa získať zlato.

Ako si spomenieme, naše dievčatá pred dvomi rokmi na domácej pôde v Belehrade vo finále výsledkom 3 : 1 prehrali proti Taliansku.

Od roku 2011 Srbsko v semifinále nechýbalo, v tomto období sme dvakrát zaradom získali zlato (2017 a 2019), Srbsko vyhralo aj v roku 2011, striebro sme získali pred dvomi rokmi, v roku 2015 bolo bronzové a len v roku 2013 naše zostali bez medaily, keď finišovali na štvrtom mieste.

Nezabudnime ani na striebro z roku 2007, takže od samostatnosti našej krajine je zatiaľ zabezpečená pekná kolekcia medailí.

Tak je Srbsko na štvrtom mieste najúspešnejších krajín s tromi titulmi. Rovnaký počet má aj Taliansko, samostatné Rusko vyhralo šesťkrát a dominuje niekdajší Sovietsky zväz s úhrnne trinástimi šampiónskymi titulmi.

Srbsko je zároveň aj aktuálnym majstrom sveta, tiež sme triumfovali dvakrát po sebe, v rokoch 2018 a 2022.