O dva dni sa v Japonsku, Indonézii a na Filipínach začnú basketbalové majstrovstvá sveta.

Naša reprezentácia pricestovala do Manily, kde bude hrať v základnej skupine B – najprv proti Číne v sobotu, potom proti Portoriku v pondelok a v treťom kole súperom bude Južný Sudán v stredu.

Prvý tréner reprezentácie zverejnil aj konečný zoznam basketbalistov, ktorí na Mundobasket odcestovali a medzi nimi nie je Aleksa Radanov, ktorý bol v prípravnom tíme, ale sa nedostal medzi vyvolenú dvanástku.

Medzi nimi sú kapitán Bogdan Bogdanović (Atlanta), Aleksa Avramović (Partizan), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Virtus), Marko Gudurić (Fenerbahce), Nikola Jović (Miami), Stefan Jović (Zaragoza), Vanja Marinković (Baskonia), Nikola Milutinov (Olympiacos), Filip Petrušev (Philadelphia), Dušan Ristić (Tenerife) a Boriša Simanić (Zaragoza).

Od skôr je známe, že sa v tíme tentoraz nepočítalo s Nikolom Jokićom a Vasilijom Micićom, ale chýbajú aj Nemanja Nedović, Nikola Kalinić, Nemanja Bjelica a niektorí iní hráči, ktorí v predchádzajúcich cykloch boli dostupní.

Na Mundobasket ideme so spomenutým tímom a v danom momente je to asi najlepšia dvanástka, ktorú máme.

Prípravné zápasy dopadli dosť dobre, bol tu aj duel s Bosnou a Hercegovinou mimo pozornosti verejnosti, ale o tých, ktoré vieme ako naši zohrali, možno konštatovať, že sú dôvody na optimizmus.

Niektorí rivali neboli podľa našej miery, dokonca až dvaja aj zo skupiny na majstrovstvách sveta – nad Portorikom sme v Belehrade vyhrali 110 : 75, nad Čínou v Ázii tiež presvedčivo 87 : 64. Posledný prípravný zápas bol s veľmi dobrou Brazíliou, naši tiež vyhrali v pondelok 89 : 85.

Spomenieme si aj na začiatok príprav a Acropolis Cup, keď sme prekonali Grécko a prehrali proti Taliansku.

Dopadalo to dobre, jedine znovu kritický bol duel s Talianskom, ktoré už tretíkrát vyhralo na posledných štyroch stretnutiach s našou selekciou. Pravda, toto stretnutie na Acropolis Cup nebolelo tak veľmi, ako minuloročné eliminovanie z majstrovstiev Európy, či prehra na kvalifikačnom turnaji pre Olympijské hry v Tokiu.

Loptičky pri žrebovaní rozhodli, že sa Srbsko a Taliansko znovu stretnú aj na majstrovstvách sveta, ibaže asi zápas, ktorý neskoršie bude na programe, nebude eliminačný. Ak obe favorizované selekcie budú dosahovať triumfy duel Taliansko – Srbsko by znovu bol na programe v druhom kole a mal by rozhodovať o poradí, ktorým sa selekcie vyberú do štvrťfinále.

Samozrejme, je to podľa ideálneho scenára, treba sa však po to stretnutie prepracovať. Najprv dosiahnuť triumfy v základnej skupine, dodatočne skvalitniť atmosféru v tíme a potom sa vydať medzi tých najlepších.

Predkvalifikačné turnaje pre Paríž 2024

V tieni príprav na Mundobasket hrali selekcie, ktorí naň nepostúpili predkvalifikačné zápasy v boji o postup na Olympijské hry. S ohľadom na to, ktoré mužstvá si postup na majstrovstvá sveta nezabezpečili, veru aj tieto turnaje počítali niektoré celkom dobré tímy. Napríklad, Turecko, Chorvátsko, Argentínu, Poľsko, Bosna a Hercegovina a ďalšie.

Práve Turecko a Chorvátsko rozhodovali o tom, ktorá reprezentácia bude mať šancu hrať kvalifikáciu. Na turnaji v Istanbule do finále postúpili spomenuté selekcie a vyhralo Chorvátsko výsledkom 84 : 71. Blízko k postupu bola aj Bosna a Hercegovina, ale vo finále turnaja v Poľsku podľahli domácej selekcii.

Poľsko a Chorvátsko sú tak dve európske selekcie, ktoré si vybojovali miesto v kvalifikácii.

Najnepríjemnejšie prekvapenie svojim fanúšikom druhýkrát za krátke obdobie pripravila Argentína, ktorá najprv v poslednom stretnutí kvalifikácie prehrala a nechala si ujsť Mundobasket a teraz v rámci predkvalifikačného turnaja prehrala vo finále proti Bahamám a zostala aj bez Olympijských hier.

Z Afriky si kvalifikáciu vybojoval Kamerun a z Ázie Bahrajn.

Aj Mundobasket 2023 je zároveň kvalifikáciou na Olympijské hry v Paríži – z tohto turnaja postúpi sedem najlepších tímov, ale na základe kontinentálnych tzv. kľúčov.

To znamená, že ak si naša reprezentácia nárokuje dostať sa už po majstrovstvách sveta aj na Hry, musí byť jednou z dvoch najlepších európskych selekcií, nepočítajúc Francúzsko, ktoré ako hostiteľ Hier postup má garantovaný.