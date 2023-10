Obec Báčsky Petrovec tohto roku zorganizovala druhú akciu odberu ambaláže z herbicídov a pesticídov.

Prvá bola v júni a druhá dnes a to nasledujúcim poradím: ráno od 7. do 9. hodiny v Kulpíne, kde nákladné auto s vlečkou bolo na vchode do dediny pri moste. Potom od 9. do 11. hodiny v Báčskom Petrovci. Zber sa konal na konci Ulice jarmočnej a napokon od 11. do 12. hodiny v Hložanoch, na vchode do Hložian pri silách.

Akcia bola zdarná, v čase keď sme ich navštívili, na zozname v mali už viac ako 115 zúčastnených Petrovčanov. K tomu aj viac ako 30 Kulpínčanov a nákladné auto už bolo plné zozbieraných vriec. Do konca stanovenej lehoty ich určite bolo ešte viac a zaplnila sa aj dodatočná vlečka.

Tatiana Milina Turanová, ekologická inšpektorka, v mene obce vyjadrila spokojnosť s tým, že sú spoluobčania zodpovední a nerozhadzujú použité obaly z herbicídov a pesticídov.

Touto akciou im umožnia zozbierať ich do vlastných vriec alebo aj tých, ktoré si počas celého roka možno zadovážiť v kancelárii číslo 8 v budove Obce Báčsky Petrovec a pridať na jednom mieste.

Akcie zberu použitých obalov, ktoré použili pri postrekovaní, sa zúčastňujú tak družstvá, ako aj početní jednotlivci, čo v menšom alebo aj vo veľkom objeme obrábajú pôdu.

Takto použité obaly nezostanú porozhadzované v chotári alebo doma a potom na skládkach, ale sa organizovane prepravia na ďalšiu recykláciu.