Mimo pozornosti najväčšej časti tunajšej verejnosti sa v aktuálnom období koná jeden z najväčších športových svetových šampionátov. Trvá pomerne dlho, lebo pre záťaž, časté zranenia a extrémne namáhavú hru sú prestávky medzi zápasmi aj týždňové. Hovoríme o rugby šampionáte sveta, ktorý vo Francúzsku odštartoval ešte na začiatku septembra, konkrétne 8. septembra a trvať bude až do 28. októbra.

Uplynuli už štyri roky od predchádzajúceho turnaja v Japonsku, na ktorom triumfovala Južná Afrika a už takmer celý mesiac tímy bojujú o novú, asi najväčšiu trofej v rugby sfére na svete.

Pri konci je skupinová fáza súťaže, zostali iba zápasy posledného kola vo všetkých štyroch skupinách. Zatiaľ je známe to, že prvé miesto v skupine D získalo Anglicko, lebo dosiahlo tri triumfy v úvodných kolách – prekonali Argentínu, Japonsko a Čile.

V poslednom kole zohrajú so Samoou, ktorá šancu na postup zo skupiny už nemá, s ohľadom na to, že sa v poslednom kole stretnú Japonsko – Argentína a v priamom súboji rozhodnú o druhom účastníkovi štvrťfinále z tejto skupiny.

Podobne ako Angličania, aj Walesania majú postup do štvrťfinále zabezpečený. Wales je na prvom mieste skupiny C tiež s maximálnym výsledkom, bez ohľadu na to, že za súperov mali veľmi silné rugby celky. Prekonali totiž Austráliu, ako aj Fidži (táto malá krajina v Oceánii je v rugby svete veľmi dobrá), tiež Portugalsko, takže v poslednom kole proti Gruzínsku za úlohu majú potvrdiť prvé miesto.

Inak Austrálii hrozí eliminácia už v skupinovej fáze, čo by sa prípadne udialo prvýkrát v dejinách MS, že Austrálčania účasť končia v skupine. Majstri sveta z rokov 1991 a 1999, ako aj strieborní z podujatí 2003 a 2015 za sebou majú slabé vydanie a práve prehry proti Fidži a neskoršie proti Walesu (prehrali veľmi presvedčivo, výsledkom 40 : 6) najpravdepodobnejšie eliminujú túto selekciu.

Z druhej strany Fidži má veľkú šancu zahrať si vo štvrťfinále prvýkrát po roku 2007, keď sa tiež hralo vo Francúzsku. V poslednom kole sa stretnú s už eliminovaným Portugalskom, takže treba očakávať nátlak od samého začiatku, lebo má Fidži veľkú šancu aj sebe zabezpečiť štvrťfinále, ale aj eliminovať Austráliu.

Štvrťfinále na obzore

V skupine A hostiteľ Francúzsko asi proti Taliansku potvrdí prvé miesto, hoci Taliani nie sú mrcha. Stále majú šancu na štvrťfinále, ale je to len teoretická šanca, keďže na postup musia prekonať Francúzsko a očakávať prehru Nového Zélandu proti Uruguaju.

V skupine B Južná Afrika má postup zabezpečený, momentálne je prvá, ale táto pozícia závisí od výsledku stretnutia posledného kola medzi Írskom a Škótskom.

Íri totiž prekonali Južnú Afriku 13 : 8, v poslednom kole proti Škótsku bojujú o prvé miesto. Otázka, ako sa rozhodnú zohrať, lebo sa v eliminačnom kole zlučujú skupiny A a B, tiež C a D. Samozrejme, vo štvrťfinále už nie sú slabí súperi, takže si voliť môžu len medzi hostiteľom Francúzskom a asi najlepšou rugby selekciou v dejinách – Novým Zélandom.

Známa nám je írska hrdosť, takže treba očakávať, že aj proti dobrému Škótsku zohrajú maximálne. Určite je pred nami kvalitný, ozajstný ostrovný rugby duel.

Ako sme spomenuli, titul z roku 2019 obhajuje Južná Afrika, ktorá vtedy v Japonsku vo finále prekonala Anglicko výsledkom 32 : 12. Južná Afrika a Nový Zéland majú tri šampiónske tituly, spomenutá Austrália oslavovala dvakrát a Angličania majstrami sveta boli raz. Okrem spomenutých mužstiev vo finále ešte hralo len Francúzsko, až trikrát, ale sa im ani raz nepodarilo získať zlato.

Musíme však konštatovať, že sa na aktuálny šampionát sveta Francúzi veľmi dobre pripravili, čo už na vlastnej koži pocítili aj ich rivali v skupine, dokonca aj Nový Zéland. Do majstrovstiev vošli s množstvom energie a jasným cieľom – konečne sa chcú ovenčiť šampiónskym titulom. Musíme uznať, že by im to tentoraz na domácej pôde konečne aj mohlo vyjsť.