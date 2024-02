Ministerka vedy, technologického rozvoja a inovácií Jelena Begovićová spolu s Nenadom Paunovićom, riaditeľom tímu pre IT a podnikanie v Kancelárii predsedníčky vlády Srbska Any Brnabićovej predstavili v New Yorku projekt BIO4 kampus, najväčší srbský projekt vo vede hodnoty 450 miliónov eur.