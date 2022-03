Aj nasledujúci, v krátkom časovom rozpätí publikovaný a v poradí už štvrtý zväzok v novozaloženej edícii Predsa koľaj v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci, ktorý sa nám bol dostal do rúk po jeho vytlačení 17. septembra 2021, je kniha Víťazoslava Hronca Nestvorený svet.

Dva tituly zaradom – jeden básnický a tento druhý esejistický – v novej edícii patrí nášmu afirmovanému básnikovi Víťazoslavovi Hroncovi (1944), prozaikovi, redaktorovi a kritikovi, ktorý doteraz okrem viac ako dvadsať básnických zbierok publikoval aj množstvo kníh prózy, esejí, literatúry a publicistiky.

Všetky knihy s jeho denníkovými záznamami vyšli pod pseudonymom Vladimír Lutrov. Hronec vydal aj dvanásť antológií a chrestomatií. Prekladal a vydával výbery aj z diela iných autorov. K tomu v rokoch 1999 až 2018 vyšlo osem zväzkov jeho Výberu z diela.

Od roku 1971 je Hronec členom novosadského Spolku vojvodinských spisovateľov, kde bol aj predsedom v rokoch 1981 – 1982 a neskôr podpredsedom. Je čestným členom bratislavského Spolku slovenských spisovateľov od roku 2014. Víťazoslav Hronec získal početné ocenenia a poberá aj národný dôchodok.

Zbierka filozoficko-literárnokritických textov – esejí Nestvorený svet pozostáva z dvoch častí. Prvá Vstup do metafyziky obsahuje text Predtým a potom, kým v druhej časti Dokorán, donaha sú ďalšie štyri texty: Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť, Kroky mačky, keď cíti, že je neviditeľná, Za kláštorom popri ceste a Všetky cesty ústia do čierneho zániku.

Záverečnú časť knihy tvoria poznámka o autorovi a menný register. Kniha Víťazoslava Hronca Nestvorený svet je ilustrovaná vinetami Gligora Čemerského.

Vydalo ju Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci ako 4. zväzok v edícii Predsa koľaj. Zároveň je to 286. publikácia vydaná v SVC. Táto publikácia rozmerov 20 x 14 cm, vytlačená na ofsetovom papieri, zlepená do mäkkej väzby, v rozsahu 168 strán, vyšla s vročením 2021. V náklade 150 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.