Vodní pólisti Srbska dosiahli základný cieľ stanovený pred začiatkom majstrovstiev sveta v katarskej Dauhe – podarilo sa vybojovať postup na Olympijské hry v Paríži.

Triumfom nad Spojenými štátmi americkými v poslednom kole základnej skupiny C naši si vybojovali prvé miesto a priamy postup do štvrťfinále, ktoré zároveň garantuje aj postup na Olympijské hry. S ohľadom na to, že ostatní účastníci štvrťfinále postup na Hry mali zabezpečený skôr, pre náš tím víťazstvo nad USA tiež prinieslo olympijské vízum, čo bolo primárnym cieľom na majstrovstvách.

Teraz, keď je to vykonané, dodatočne sa možno sústrediť na ďalší rozvoj turnaja na Blízkom východe.

Naši v skupine dosiahli tri triumfy – najprv nad Japonskom, potom veľmi presvedčivo nad Čiernou Horou a napokon v piatok aj nad USA. Práve zápas posledného kola by mohol byť ukazovateľom. Naši využili situáciu, keď Američania celkom ospravedlnene zostali bez jedného hráča, ktorý dostal červenú kartu pre udieranie nášho vodného pólistu pod vodou.

Dve minúty v bazéne mali hráča menej, takže naši v tretej štvrtine vyhrali až 6 : 1 a prelomili stretnutie. Predtým a potom sa hralo viac-menej vyrovnane, dokonca mali USA aj +3, pri výsledku 6 : 3. Toto by muselo byť upozornenie pre trénera Uroša Stevanovića a celý náš tím, lebo aj v tomto stretnutí boli vidné naše nedostatky v hre, na ktoré v poslednom období v článkoch tiež upozorňujeme.

V stretnutí s Čiernou Horou naši hrali takmer bezchybne – v defenzíve, ale aj v útoku, ale si treba uvedomiť, že také vydania nie sú každodenné a treba vytvoriť hru, ktorá dokáže čeliť najsilnejším. V každom prípade Čierna Hora a USA patria medzi veľmi dobré vodnopólové celky, ale nie sú na úrovni Španielska, Maďarska, Chorvátska či ešte niektorých selekcií.

Majstrovstvá sveta pokračujú eliminačnými kolami

Srbsko teraz bude mať o jeden deň voľna viac, lebo ako víťaz skupiny nebude hrať v osemfinále.

Ale už vo štvrťfinále nasledovať bude veľké derby. Aspoň sa tak očakáva a eventuálny neúspech Chorvátov proti Číne by bol ohromnou senzáciou. Takže sa naši pripravujú na to, že si v boji o semifinále sily zmerajú so susedmi, s ktorými sa tak dobre poznajú.

Chorváti totiž v skupine prehrali len proti Španielsku, takže proti Číne budú rozohrávať.

Do štvrťfinále tiež priamo postúpili Maďari ako víťazi skupiny D a Gréci ako najlepší v skupine B. Prvé miesto si však dosť ťažko vybojovali, triumfom v poslednom kole nad Francúzskom 13 : 12. Keď všetko zhrnieme, zdá sa, že v skupinovej fáze najpresvedčivejší boli Španieli a za nimi ihneď nasledujú naši.

V osemfinálových dueloch sa stretnú ešte Čierna Hora – Rumunsko, USA – Taliansko, ako aj Austrália – Francúzsko. V prípade, že Chorvátsko porazí Čínu, smeruje na Srbsko vo štvrťfinále a v semifinále našim súperom prípadne bude víťaz stretnutia Maďarsko – Austrália / Francúzsko.

Po nedávnom neúspechu na majstrovstvách Európy v Chorvátsku je asi čas na opravnú. Srbsko vlani na majstrovstvách sveta v Japonsku hralo v semifinále a na medailu z najväčších podujatí čakáme už tri roky – od Olympijských hier v Tokiu.