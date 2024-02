V aktuálnom roku, ktorý počíta len polovicu druhého mesiaca, nám vo vodnopólovom kontexte už zostala len jedna nádej vzťahujúca sa na získanie medaily na najväčších súťažiach – olympijské hry v Paríži.

Po ešte jednom slabom vydaní na majstrovstvách Európy v januári v susednom Chorvátsku a získanom siedmom mieste sa zdalo, že sme na majstrovstvách sveta v Dauhe v lepšom vydaní. Predsa ani aktuálny turnaj nakoniec nebudeme považovať za úspešný, lebo Srbsko vo štvrťfinále prehralo proti Chorvátsku 13 : 15 a zostalo bez boja o medaily.

Po ochladení hlavy musíme však uznať, že nádej po skupinovej fáze predsa bola falošná. Už prvý zápas s Japonskom, v ktorom sme síce vyhrali 17 : 10, mal zapojiť alarmy, lebo sme v minulosti Japoncom nedovolili nastrieľať ani päť gólov, kdežeby desať.

Prižmúrili sme, dodatočne nás potešil presvedčivý triumf nad Čiernou Horou 14 : 6. Pravda, v tom stretnutí naši zohrali fantasticky, ale z druhej strany – taký zápas zohráte raz za dlhšie obdobie. Naše všetky strely fakticky končili v sieti, brankár bol na úrovni, ale bolo si vtedy potrebné položiť otázku čo robiť, keď sa strely nebudú tak dobre dariť. Lebo podobne, ako aj v basketbale – strieľanie a precíznosť je segment hry, ktorý je klamlivý.

Už proti USA v poslednom kole skupiny nedostatky v našej hre boli jasné. Američania mali náskok 6 : 3 a otázka, ktorým smerom by sa zápas uberal, keby naši dlhšie obdobie nemali hráča viac v bazéne pre trest amerického vodného pólistu. Naši to využili, vrátili sa do hry, ale pomer v bazéne nebol rovnaký.

A potom na rad prišla štvordňová prestávka, lebo sme ako víťazi skupiny nehrali v osemfinále. Potom aj zápas s Chorvátskom. Na momenty sa zdalo sľubné, zvlášť, keď sa po 1 : 3 podarilo zvrátiť na 7 : 5, teda séria 6 : 2 v prospech našich. Niektoré staršie naše tímy by si taký náskok nikdy nedovolili premrhať, ale nie aj tento aktuálny. Naši robili takmer začiatočnícke chyby, Chorváti ich využívali a vrátili sa do hry. Nakoniec aj zaslúžene vyhrali, keďže naši nedali ani dve penalty…

Záverečné kolá znovu bez Srbska

V semifinále sa stretnú s Francúzskom, ktoré nečakane eliminovalo Maďarsko výsledkom 11 : 10 a dosiahlo tak najväčší úspech vo svojich vodnopólových dejinách. V poslednom období sú pravidelným účastníkom svetových a európskych majstrovstiev a očividne ich reprezentácia postupne býva stále dôležitejším činiteľom. Preto im je postup do semifinále veľkou inšpiráciou aj pre olympijský turnaj, na ktorom budú hostiteľmi.

V druhom semifinále sa stretnú Španielsko, ktoré eliminovalo Čiernu Horu, a Taliansko, ktoré zdolalo Grécko.

Čo teda ešte povedať, doložiť? Nič iné v porovnaní s tým, čo je už nedávno písané aj po nepríjemnom zážitku na majstrovstvách Európy, či po minuloročných podujatiach. Aktuálny tím je ďaleko od úrovne nedávnej generácie, ktorá je stále aktuálnym olympijským majstrom. Žiaľ, zdá sa, že tak bude len niekde do polovice augusta, keď najväčšie športové podujatie sveta vyvrcholí v hlavnom meste Francúzska.

Na základe vydaní našej reprezentácie z posledných troch rokov by bolo nevkusne považovať sa za favorita a opodstatnené sú obavy, že sme sa stali reprezentáciou, ktorej maximum je štvrťfinále a všetko viac od toho sa stáva prekvapením a veľkým úspechom.