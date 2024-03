Hádzanári Vojvodiny Nový Sad boli veľmi blízko k dosiahnutiu nového pekného úspechu na európskej hádzanárskej scéne. Veľmi blízko, vzdialení len niekoľko sekúnd od postupu medzi dvanásť najlepších tímov EHF Európskej ligy. Predsa to nevyšlo.

Plné tribúny športového strediska Slana Bara v Novom Sade sledovali zápas proti švajčiarskemu majstrovi Kadetten Schaffhausen, boli svedkami triumfu Novosadčanov, ale víťazstva, ktoré nakoniec nepostačilo na postup do ďalšej súťaže.

V niektorých iných okolnostiach by bolo dostatočné, ale Vojvodina tak tentoraz zaplatila za slabšie vydania proti nemeckému Flensburgu. O čo vlastne ide?

Ide však o to, že keby sa do úvahy bral len vzájomný dvojzápas Vojvodiny a Kadettenu, postúpil by náš predstaviteľ, lebo vyhral 24 : 21 a za chotárom prehral 24 : 27, teda nastrieľal viac gólov. Ibaže sa v tomto prípade do úvahy berie aj gólový rozdiel, ktorý má, žiaľ, Vojvodina slabší, – 25 v porovnaní s – 20 Kadettenu.

A utorkový zápas v Novom Sade Vojvodina otvorila ideálne. Hráči a vedenie si uvedomovali, že im postup do boja o štvrťfinále prináša len triumf s minimálne + 4. Vojvodina sa ujala vedenia 7 : 0 a úplne kontrolovala zápas.

Prvý gól hostia dali v polovici prvého polčasu. Ťažko predpokladať prečo, ale od tej chvíle Vojvodina začínala spomaľovať. Vynikol brankár Trnavac, ktorý v jednom momente mal až neuveriteľný výkon, keď zastavil 11 zo 14 švajčiarskych striel.

Škoda, že hádzanári Vojvodiny tú energiu nevyužili na opačnej strane a v úplnosti nedeklasovali súpera. Po obranách Trnavca zbabelo organizovali útoky, neboli už viac takí istí a začali pribúdať početné technické chyby.

Ani Trnavac nebol všemohúci, aj keď na bráne aj ďalej bol výborný. Kadetten sa tak do konca prvej časti hry v úplnosti do zápasu vrátil a na oddych sa šlo s výsledkom 11 : 8, čiže takým, ktorý zodpovedal hosťom. Aj počas druhej časti hry Vojvodina viac-menej kontrolovala zápas, občas mala potrebných + 4 či + 5, ale ani v tých chvíľach nevedeli zápas usmerniť na správnu stranu. Kadetten sa znovu vrátil a pri konci Vojvodina nevyužila ani dve penalty.

Hostia sa dostali na – 2, do poslednej minúty vošli s – 3 a mali útok. Nezorganizovali sa, lopty sa zmocnili hráči Novosadčanov, mali takmer celú minútu na realizáciu, ale od samého začiatku toho posledného útoku bolo viditeľné, že to bude ťažko. Akoby chýbala energia, sila, vôbec tá športová drzosť.

Ako keby sa hádzanári Vojvodiny vystrašili z potenciálneho postupu. Nakoniec na bránu ani nestrelili, prišla na čiare brankárovho územia na rad nová technická chyba a všetko bolo hotové.

Final Four bude v Nemecku

Vojvodina ako minuloročný víťaz EHF European Cup, čiže svojráznej Konferenčnej ligy, tak na túto sezónu končí európske vydanie.

V každom prípade môžu byť spokojní, lebo sa podarilo postúpiť do druhého kola Európskej ligy a na krok boli aj od ďalšieho postupu.

Kadetten si tak sily v play-off zmeria s celkom Füchse Berlin. Priamo do štvrťfinále postúpili víťazi skupín, v prípade skupiny III, v ktorej hrala aj Vojvodina a je to spomenutý Flensburg.

Okrem tohto nemeckého predstaviteľa priamo do štvrťfinále sa dostali aj francúzsky HBC Nantes, portugalský Sporting CP a dánsky Skjern Håndbold. Play-off na programe bude 26. marca a 2. apríla, potom koncom ďalšieho mesiaca zohrajú aj štvrťfinále a Final Four Európskej ligy sa tohto roku hrať bude v Hamburgu 25. a 26. mája.