V prípade, že po eliminácii našej reprezentácie záujem verejnosti o futsalové majstrovstvá Európy v Holandsku klesol, pripomíname, že je stále aktuálna aj táto športová súťaž.

Prvého februára a 31. januára totiž na programe boli štvrťfinálové súboje, po ktorých sme sa dozvedeli mená záverečných kôl majstrovstiev, čiže mená tímov, ktoré budú rozhodovať o medailách.

Ako sa očakávalo, favoriti sa nepošmykli a aj tentoraz si v semifinále zahrajú Portugalčania, Španieli a Rusi. Tentoraz sa im pridala aj Ukrajina, ktorá triumfovala nad favorizovaným Kazachstanom a v semifinále sa stretne práve s Ruskom. Bude to veľmi zaujímavý duel, predovšetkým pre futsalové dôvody, keďže ide o dve veľmi silné celky, ale aj pre mimošportové akcie súvisiace s čoraz silnejším napätím medzi dvoma krajinami bývalého Sovietskeho zväzu.

Nechajme to bokom a keď sa venujeme výlučne futsalu, možno skomentovať to, že sú semifinalisti očakávaní. Možno rozčarovalo Taliansko, ktoré vypadlo ešte v základnej skupine, rovnako ako aj Srbsko. Naša selekcia si práve začala kliesniť cestičku ku špičkovým reprezentáciám, stali sme sa pravidelným účastníkom ME a postúpili aj na MS, aby sa v Holandsku zažil poriadny výprask a obsadili posledné miesto v základnej skupine.

Začiatok bol sľubný

A na samom začiatku asi nikto neočakával, že dopadne príliš zle – mali sme náskok 2 : 0 v úvodnom stretnutí s Portugalskom, aktuálnym majstrom sveta a Európy. Nepodarilo sa náskok zachrániť, prehrali sme 4 : 2, ale oveľa boľavejšia bola ukrajinská facka, keď sme boli demolovaní výsledkom 6 : 1.

Uspokojiť nás nemohol ani čestný triumf nad Holandskom v poslednom kole výsledkom 3 : 2, práve pre ktorí hostitelia zostali bez štvrťfinále. Uzavrel sa kruh troch selekcií s tromi bodmi – Ukrajina, Holandsko a Srbsko, ibaže práve naša selekcia na tom mala najhoršie a skončila na poslednom mieste.

Z druhej strany teraz keď sú nám známe mená semifinalistov, uvedomujeme si, že doň postúpili aj Portugalsko, aj Ukrajina, čiže selekcie z našej skupiny, ktorá teda bola veľmi silná. My z toho nič nemáme a oveľa naladenejší by sme boli, keby takto analyzovali naši súperi.

Akokoľvek, tieto ME na veľkú scénu katapultovali predovšetkým Fínsko, ktoré v skupine s Kazachstanom (ktorý je na futsalové pomery veľmoc), Talianskom a Slovinskom skončilo na druhom mieste. Vo štvrťfinále Fíni zapríčinili mnoho ťažkostí Portugalčanom, ktorí vyhrali iba výsledkom 3 : 2 a dostali sa do semifinále, v ktorom smerujú na Španielov.

Úspešne sa prezentovalo aj Slovensko, ktoré rovnako ako aj Fínsko na ME debutovalo a ihneď postúpilo zo skupiny. Na tom nemali ľahké – v skupine C Rusko bolo presvedčivé, kým Slováci boli lepší ako favorizované selekcie Chorvátska a Poľska. V štvrťfinále Slovensko prehralo proti silnému Španielsku 5 : 1, ale môže byť spokojné s premiérovým vystúpením na kontinentálnom turnaji.

Šampionát pokračuje 4. februára semifinálovými zápasmi

Už sme spomenuli dvojice a takmer je neuveriteľné, že absolútne na každom turnaji v semifinále boli najmenej dve selekcie, ktoré v ňom vystúpia aj tentoraz. Najčastejšie to bývali až tri mužstvá – Španielsko v semifinále bolo na každých majstrovstvách Európy, Rusi si nechali ujsť dva semifinále, Portugalsko v semifinále bolo štyrikrát a Ukrajina trikrát.

Španielsko je rekordérom – od roku 1996, čiže od prvých ME získalo sedem titulov a v období rokov 2005 až 2012 vyhrali štyrikrát po sebe. Dvakrát šampiónmi Európy boli Taliani, jeden titul majú Rusi, tiež Portugalčania.

Záver prináša určite dobrý futsal. Ide o selekcie, ktoré sa navzájom veľmi dobre poznajú, takže nemožno očakávať mnoho prekvapení. Podľa dosiaľ predvedených hier je asi prvým favoritom Španielsko, nasledujú Rusko a Portugalsko. S Ukrajinou sa veľmi nepočíta, ale sa reprezentanti tejto krajiny určite maximálne pousilujú zmeniť plány ostatných. Finále na programe bude v nedeľu.