Dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Z tej príležitosti novosadský primátor Miloš Vučević spolu s predstaviteľmi Vojska Srbska, ako aj predstaviteľmi Mestského výboru Zväzu združení oslobodzovacích vojsk (ZZOV) a Organizácie vojenských dôstojníkov v zálohe mesta Nový Sad položil vence na Pamätnom cintoríne na pamiatku padlých bojovníkov NOV 1941 – 1945.

„Blahoželám všetkým občanom našej krajiny k 9. máju, Dňu víťazstva nad fašizmom a nacizmom, dňu víťazstva života nad smrťou. Chcem veľmi jasne a jednoznačne zdôrazniť, že sme hrdí na to, že naši slávni predkovia boli vždy na strane spravodlivosti, pravdy a lásky. Národ, ktorému patríme, si vždy vyberal správnu stranu a zaplatil za to veľmi vysokú cenu,“ povedal Vučević.

Zdôraznil, že by sme nemali zabúdať a premlčať, že existovali spojenecké armády, predovšetkým Červená armáda, pretože sa za ňu v kontexte ukrajinskej krízy hanbíme. „Sloboda prišla do týchto končín a nášho Srbska vďaka príslušníkom Červenej armády, a to je historický fakt a pravda, tak ako v boji za slobodu pomáhali aj iné spojenecké armády,“ povedal.

Predseda ZZOV mesta Nový Sad Milovan Vujić pripomenul význam 9. mája ako sviatku utrpenia našich bojovníkov, keď Európa stratila asi 50 miliónov vojakov, kým bývalá Juhoslávia zostala bez milión a 700-tisíc bojovníkov.