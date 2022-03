Po elitnej Lige majstrov si na svoje prišli aj celky v Lige Európy a Lige konferencií. Práve tieto dve súťaže nás najviac aj zaujímali, bez ohľadu na to, že je Liga majstrov iná dimenzia. Práve v LE a LK hrali Crvena zvezda a Partizan. Hrali a v aktuálnej sezóne aj dohrali, keďže je Crvena zvezda eliminovaná v osemfinále LE, kým v rovnakej fáze účasť v LK skončil aj Partizan.

Zvezda pred odvetným stretnutím proti škótskemu celku Glasgow Rangers mala pred sebou veľmi ťažkú úlohu – bolo treba dohoniť trojgólové manko z prvého stretnutia, ktoré vieme ako dopadlo a ako dopadnúť mohlo. Ale, čo by bolo, keď by bolo… Nad rozliatym mliekom neskoro plakať, vystúpila Zvezda v Belehrade smelo a už v 10. minúte bolo 1 : 0, keď skóroval Ivanić. Od začiatku Belehradčania tlačili a vytvárali šance a počas prvého polčasu zvýšiť náskok mali príležitosť Pavkov, Kanga, Katai, znovu Ivanić… Na oddych sa šlo s výsledkom 1 : 0 a s pocitom, že eventuálny gól v úvodnej časti druhého polčasu v sieti Škótov prinesie drámu.

Tak sa aj udialo, ibaže sa rozvlnila sieť Milana Borjana a nie Allana McGregora, ktorý aj v Belehrade vynikol a znemožnil Zvezdu dosiahnuť lepší výsledok. Veterán v bráne Rangersov v oboch zápasoch bránil výborne a znemožňoval početné strely útočníkov nášho celku.

Aj po prijatom góle Belehradčania sa snažili, ale bolo jasné, že sa európska rozprávka v aktuálnej sezóne končí. Triumf gólom z penalty v nadstavenom čase priniesol Ben a veru si Zvezda víťazstvo zaslúžila. Náš celok sa nemá za čo hanbiť a na týchto základoch by sme aj v budúcej sezóne mohli očakávať aspoň podobný výkon.

Feyenoord vyhral aj v Rotterdame

Keďže UEFA na začiatku sezóny zrušila pravidlo o počte vsietených gólov za chotárom tí najoptimistickejší fanúšikovia možno mali nádej, že čierno-bieli budú mať príležitosť dosiahnuť niečo v Holandsku, potom ako v Belehrade v prvom stretnutí osemfinále Ligy konferencií prehrali výsledkom 2 : 5. Znamenalo to, že by eventuálny triumf 3 : 0 priniesol predĺženia, ale Partizan nebol ani blízko ku takémuto scenáru.

Feyenoord aj v revanš stretnutí diktoval tempo a využíval každú chybu nášho predstaviteľa. Dominovali na trávniku, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že loptu kontrolovali 65 percent aktívneho času.

Góly vsietili v správnych momentoch a úhrnným výsledkom 3 : 1 porazili Partizan aj na domácej pôde. V podstate sa aj Partizan prezentoval dosť dobre v tejto sezóne, dojem je trpký práve z posledného dvojzápasu, keďže Belehradčania proti Feyenoordu prijali až osem gólov.

Dnes prebiehal žreb štvrťfinále

Potom, ako osemfinále LE a LK boli dohrané, dnes prebiehal aj žreb štvrťfinále všetkých troch UEFA klubových súťaží.

V elitnej Lige majstrov zohrajú Chelsea – Real Madrid, Manchester City – Atlético Madrid, Villarreal – Bayern, ako aj Benfica – Liverpool.

Losovanie štvrťfinále Ligy Európy prinieslo takéto výsledky: RB Leipzig – Atalanta, Eintracht Frankfurt – Barcelona, West Ham – Lyon, Braga – Rangers.

V Lige konferencií vo štvrťfinále zohrajú Bodø/Glimt – AS Rím, Feyenoord – Slávia Praha, Marseille – PAOK, ako aj Leicester City – PSV.

Duely vo všetkých súťažiach sú na programe začiatkom a v polovici apríla.

To, čo nás môže tešiť, je skutočnosť, že dobré výkony Zvezdy a Partizana v posledných rokoch našej futbalovej lige zabezpečili lepší UEFA koeficient a od sezóny 2023/2024 bude Srbsko mať až dve mužstvá v Lige majstrov. Na základe aktuálnej situácie by majster Srbska od spomenutej sezóny do skupiny postúpil priamo a vicemajster by zohral kvalifikáciu. Okrem toho, víťaz domáceho pohára by mal mať zabezpečený play-off Ligy Európy a do kvalifikácie Ligy konferencií by sa dostali tretí a štvrtý celok z domácich majstrovstiev.