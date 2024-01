Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila, že výstavba zariadenia na odsírenie spalín v Tepelnej elektrárni Nikolu Teslu A je vo finálnej fáze a do skúšobnej prevádzky bude uvedené do apríla tohto roku.

„Výstavba odsírovacieho zariadenia v Tepelnej elektrárni Nikolu Teslu A je jedným z najvýznamnejších ekologických projektov u nás, ktorý zabezpečí čistejšie ovzdušie pre občanov Obrenovca a okolia, ako aj zníženie emisií oxidu siričitého o asi 10-krát. Očakávame, že do apríla tohto roku uvedieme túto elektráreň do skúšobnej prevádzky, čo prispeje k zdravšiemu životnému prostrediu, predĺži životnosť elektrárne a uvedie ju do súladu s limitnými hodnotami Európskej únie,“ povedala ministerka.

Projekt výstavby sa realizuje s finančnou podporou Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA) a hlavným dodávateľom je japonská spoločnosť Mitsubishi Hitachi Power Systems.