Ešte jedno športové podujatie, ktoré sa tradične koná počas prvého mesiaca v roku, nevystalo ani tentoraz. Ide Majstrovstvá sveta v hádzanej, ktoré sa začali v utorok, a tohto roku ich spoločne organizujú Chorvátsko, Dánsko a Nórsko.

Už 29. vydanie tohto podujatia prvýkrát spoločne organizujú až tri krajiny, takže sa hrá v piatich chorvátskych mestách, v dvoch dánskych, ako aj štyroch mestách Nórska, kde na programe bol otvárací zápas a v tejto krajine na programe bude aj finále.

Účinkuje 32 reprezentácií sveta, tretíkrát zaradom, keďže prvýkrát takýto počet tímov bol na šampionáte sveta v roku 2021, ktorý prebiehal za veľmi špecifických pandemických podmienok.

Z úhrnného počtu súťažiacich až 17 krajín reprezentuje Európu, z Ázie sú štyria účastníci, z Afriky piati, z Južnej a Strednej Ameriky traja, z Karibiku jedna a dve selekcie dostali špeciálne pozvánky, čiže tzv. wildcard – Švajčiarsko a USA.

Selekcie z Oceánie hrajú v rámci ázijskej hádzanárskej federácie, ale sa na záverečný turnaj nekvalifikovali.

Zo všetkých účastníkov tohtoročného turnaja debutuje len Guinea a po dlhšom období sa na majstrovstvá vracajú Taliansko (po roku 1997), Kuba (po roku 2009), Kuvajt (po roku 2009), tiež Česko, ktoré hrá na prvom svetovom šampionáte po roku 2015.

Ostatné selekcie sú viac-menej pravidelnými účastníkmi hádzanárskych majstrovstiev sveta a buď vystúpili aj pred dvomi rokmi, alebo na spomenutom podujatí v roku 2021.

Srbsko vypadlo v play-off kvalifikácii

Na šampionáte chýba Srbsko, keďže naša selekcia vypadla v play-off európskej kvalifikácii, keď sme úhrnným výsledkom 54 : 53 prehrali proti Španielsku.

V máji minulého roka totiž bolo najprv 32 : 28 v prospech Španielska na ich palubovke, kým v odvetnom stretnutí Srbsko vyhralo výsledkom 25 : 22, čo teda na postup nestačilo.

Tak Srbsko znovu chýba na svetovom šampionáte, čo sa v poslednom období relatívne často stáva.

Za posledných desať rokov sa v tomto roku hrá už šiesty turnaj a Srbsko neúčinkuje už na štvrtom. Okrem toho aj v dvoch prípadoch, keď sme hrali, neboli dosiahnuté úctyhodné výsledky.

Keď sa vrátime do súčasnosti, treba spomenúť to, že sú znovu selekcie rozdelené do ôsmich skupín a do druhého kola postúpia tri najlepšie z každej, potom sa formujú štyri finálové skupiny, v rámci ktorých sa zlúčia tímy zo skupín A a B, C a D, E a F, tiež G a H.

Prvé kolo základnej fázy kompletizované bude vo štvrtok, keď na programe bude aj niekoľko zápasov druhého kola v jednotlivých skupinách. Z dosiaľ zohraných zápasov treba spomenúť predovšetkým absolútne nečakaný triumf Brazílie nad jedným z hostiteľov, Nórskom, tiež remízu Maďarska a Severného Macedónska.

Zatiaľ najpresvedčivejší boli aktuálni majstri sveta Dáni, ktorí v prvom kole skupiny B prekonali Alžírsko až 47 : 22.

Veľmi dobre zohrali aj Chorváti proti Bahrajnu, Francúzi proti Kataru, tiež Egypťania proti Argentíne, ktorá na jednotlivých turnajoch v minulosti vedela občas pripraviť prekvapenia.

Ako sme spomenuli, titul majstra sveta obhajuje Dánsko, ktoré vyhralo trikrát zaradom, čiže v rokoch 2019, 2021 a 2023.

Zatiaľ je najúspešnejšie Francúzsko so šiestimi titulmi, Švédsko a Rumunsko vyhrali štyrikrát, ale ich šampiónske tituly datujú z minulosti – Švédsko, ako hádzanárska veľmoc naposledy majstrom sveta bolo v roku 1999, kým Rumunsko majstrom poslednýkrát bolo v roku 1974.

Niekdajšia Juhoslávia má štyri medaily, medzi nimi zlato z roku 1986 a po rozpade niekdajšej krajiny Spolková republika Juhoslávia bronzová bola v rokoch 1999 a 2001.

Srbsko si od samostatnosti v roku 2006 nechalo ujsť až 5 turnajov, najlepší výkon bol v roku 2009, keď získané bolo skromné 8. miesto.