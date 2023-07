Gymnázium v Petrovci vypísalo súbeh na zápis 120 budúcich stredoškolákov: všeobecného odboru v slovenskom vyučovacom jazyku 30 žiakov, potom v srbskom vyučovacom jazyku tiež 30 žiakov, ako aj na elektrotechnikov informačných technológií tiež 30 a v kuchárskom odbore tiež bolo 30 voľných miest.

„Po dvoch zápisných kolách do všeobecného odboru, čiže slovenskej triedy je zapísaných 25 žiakov, do srbskej je 26 zapísaných prvákov, do odboru technika informačných technológií je súhrnne 20 zapísaných žiakov a do odboru kuchárov 15 budúcich prvákov. Spolu teda máme 86 prvákov. Pravdaže, ten počet sa zmení, teda navýši začiatkom septembra, keď štartujeme s novým školským rokom na našom gymnáziu. S počtom zapísaných prvákov sme spokojní, vyprevadili sme 59 maturantov a teraz nám pribúda 86 prvákov, čo je pekný počet žiakov a bude to aj viac podľa skúseností z minulých rokov,“ povedala nám ú. r. Gymnázia Jána Kollára Vieroslava Struhárová.

Keď ide o prostredia, 31 žiakov je z Báčskeho Petrovca, 16 z Nového Sadu, 8 z Maglića, po 6 z Kysáča a Kulpína, 5 z Hložian, po traja žiaci z Pivnice a Starej Pazovy, dvaja z Čelareva a po jeden žiak z Beočína, Lugu, Rumenky, Sriemskej Kamenice, Selenče a Silbaša. Súhrnne teda prichádzajú do GJK prváci z 15 prostredí.

Keď ide o žiacky domov pri GJK, riaditeľka Struhárová a správca internátu Pavel Turan nás poinformovali, že práve dnes sa skončilo prvé kolo prihlášok na ubytovanie v tejto ubytovacej internátnej ustanovizni. Súbeh bol vypísaný na 75 voľných miest a končiac dnešným dňom, teda posledným dňom prvého kola je zapísaných až 60 žiakov, budúcich obyvateľov gymnaziálneho internátu. Druhé kolo prihlášok a zápisu do žiackeho domova bude v auguste.