PRVÁ JUHOBANÁTSKA LIGA

HAJDUŠICA – DOLINA 2 : 1(0 : 1)

Hajdušičania a Padinčania spravidla súťažili v rozličných ligách, takže nehrali až tak často majstrovské zápasy. Nebolo ich viac ako 10. Hajdušičania však doteraz nevyhrali nad Dolinou ani raz a jedinú výhru zaznamenali v kvalifikáciách na odchod na turnaj na Slovenských národných slávnostiach.

O to je Hajdušičanom táto výhra v poslednom jesennom majstrovskom kole sladšia. Boli omnoho lepší, o čom najlepšie svedčí údaj, že si hostia počas celého zápasu nevytvorili ani jednu výhľadnú príležitosť a iba dvakrát strelili do brány – keď dali gól a Kelečević v druhom polčase z voľného kopu mieril do brankára Melicha.







FK HAJDUŠICA: Melich, Z. Lipták, Pejčić, Maliar, Folťan, Petrović (Beriša), Knežević, Cvetićanin, A. Ružić (Ćulum), A. Lipták, N. Ružić

V tvrdom opravdivom majstrovskom zápase domáci od prvej minúty zahrali naplno. Už v 3. minúte A. Ružić zaslal loptu pred bránu, ale jeho brat Nikola zo 7 – 8 metrov strieľal vedľa. Vo svojom prvom útoku prihrozili aj Padinčania v 5. minúte, ale Pejčić na 20 metrov od brány fauloval Kelečevića. Popović však z voľného kopu strelil vysoko nad bránu. Po tejto šanci sa hrá hlavne na polovici hostí, ktorí sa iba ojedinelými protiútokmi snažia ohroziť Melicha, ale sa im to veľmi nedarí.

Na druhej strane Hajdušičania zahodili tri stopercentné príležitosti. Už v 7. minúte Pejčić pekne centroval, N. Ružić hlavičkoval, ale sa vyznamenal aj brankár hostí Králik. V 22. minúte A. Lipták strieľal zblízka a Králik znovu bol úspešný. Odrazenú loptu N. Ružić zaslal vedľa. Trochu neskoršie A. Lipták zo situácie, keď je ťažšie nedať ako dať gól, trafil žrď. Nuž a potom v 40. minúte prišiel trest. Hostia rýchlou realizáciou voľného kopu zmýlili domácu obranu a Radenković silnou strelou z 10 metrov matoval Melicha.

FK DOLINA: Králik, Carević, Kolak, Stojkov, Mitkovski, Kelečević, Trajčevski, Radenković, Popović, Josimovski, Trnovský

Po zmene strán domáci už v 47. minúte vyrovnali. Centroval N. Ružić a A. Lipták z nepatrnej blízkosti zaslal loptu do Králikovej siete. Aj v pokračovaní Hajdušičania hrajú v rovnakom tempe. Konečne v 68. minúte obrátili výsledok. A. Ružić z okraja šestnástky silne vypálil a priniesol veľkú radosť svojim spoluhráčom a početným divákom. Od tej chvíle sa pomer síl na ihrisku zmenil. Hostia prevzali iniciatívu a do konca zápasu nebezpečne obliehali bránu Melicha, ale sa domáci dobre bránili, takže si padinskí futbalisti nevytvorili ani jednu výhľadnú príležitosť. Skúšali aj z diaľky, ale nepresne. Na druhej strane A. Ružić dvakrát unikol Kolakovi, ale v závere bol nepresný.

Zaznamenali sme aj pekné gesto Kelečevića. Totižto v jednom z početných duelov dvoch kapitánov Kelečevića a Maliara rozhodca Sarka dopískal faul za Dolinu, aj keď faul bol nad Maliarom, takže Kelečević z voľného kopu loptu férovo vrátil Hajdušičanom, za čo si zaslúžil potlesk. Aj keď sa hostia snažili zachrániť aspoň bod, to sa im do konca zápasu nepodarilo, takže sa Hajdušičania právom tešili z výhry nad favorizovaným súperom.

Povedzme na záver, že tento zápas mal aj humanitný ráz. Prostriedkami zozbieranými zo vstupeniek spolu s dobrovoľnými príspevkami sa klub zapojil do akcie Najsladšia karavána. Nazbieralo sa spolu 21 480 dinárov, ktorými budú kúpené novoročné balíky pre deti z Kosova a Metóchie.

Výsledky posledného 15. kola: Radnički – Partizan (G) 2 : 1, Stari Tamiš – Budućnost 0 : 1, Sloga – Dolovo 0 : 2, Hajdušica – Dolina 2 : 1, Potporanj – Crvena zvezda 1 : 1, Jugoslavija – Vulturul 1 : 0, Spartak 1911 – Strela 1 : 4, Jedinstvo Stević – Partizan (U) 5 : 0.