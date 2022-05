S ohľadom na to, že je futbal športom číslo jeden nielen na našom území, ale na celom svete, pochopiteľné je, že sa práve futbalové zápasy tešia takej popularite a spravidla ich sledujú milióny ľudí. Zvlášť, keď ide o elitné súťaže, ako je napríklad Liga majstrov.

Nezabúdajme však ani na ostatné športy, veľmi dynamické a pútavé. Takým je basketbal a článok sa vzťahuje práve na to, že sme sa včera dozvedeli mená celkov, ktoré bojovať budú o trofej v Eurolige, ako aj mužstvá, ktoré si zahrajú vo finále EuroCup.

Keď ide o Euroligu úspešné prvé kolo play-off za sebou má predovšetkým Real Madrid, ktorý úhrnným výsledkom 3 : 0 porazil Maccabi Tel Aviv a expresne postúpil na Final Four.

O jeden zápas viac na postup na F4 potreboval turecký Anadolu efes, inak aktuálny majster Európy z minulej sezóny, ktorý vo štvrťfinále úhrnným výsledkom 3 : 1 prekonal taliansky celok Armani Exchange Milan. Taliani break stratili už v prvom stretnutí, keď prehrali na domácej pôde výsledkom 48 : 64, kým Turci v Istanbule break len potvrdili a dvoma triumfami si zabezpečili postup.

Dostávame sa ku ďalším dvom zápasom, ktoré smerovali do tzv. tiebreak, keďže bolo 2 : 2 v sérii. Pre lepšie umiestnenie po regulárnej časti v piatom a zároveň rozhodujúcom stretnutí na domácej palubovke hrala Barcelona proti Bayernu, ako aj Olympiacos proti Monacu. Zaujímavo, ale práve Barcelona a Olympiacos boli na prvých dvoch miestach po regulárnej časti, takže hrali proti najslabšie umiestneným tímom v play-off, ale aj Bayern a Monaco boli tvrdé orechy.

Nakoniec Barcelona vyhrala proti Monacu 81 : 72, kým Olympiacos v horúcej atmosfére v Aténach v posledných minútach prelomil zápas a oslavoval víťazstvo 94 : 88 proti Monacu, ktoré vedie náš tréner Saša Obradović.

Final Four sa hrať bude v Belehradskej aréne od 19. do 21. mája a v semifinále zohrajú Barcelona – Real Madrid, ako aj Olympiacos – Anadolu Efes.

Finále EuroCup bude 11. mája

V polovici apríla, keď sa skončila ligová časť súťaže EuroCup, bolo jasné, že Partizan bude druhý a na domácej palubovke bude potenciálne hrať až po finále. Za súpera v prvom eliminačnom kole mali Belehradčania tureckú Bursu, ktorá bola siedma vo svojej skupine.

Bursa do nášho hlavného mesta prišla a porazila Partizan. Potom vo štvrťfinále, pre slabé umiestnenie na tabuľke, znovu hrala za chotárom proti Olimpiji Cedevite v Ľubľane a znovu vyhrala. Bursa s trénerom Dušanom Alimpijevićom bola v semifinále a – znovu ju očakávalo hosťovanie. Tentoraz cestovali do Španielska, presnejšie do Andorry a v semifinále deklasovali celok MoraBanc Andorra výsledkom 85 : 68 a tak sa dostali do finále EuroCup! Absolútne zaslúžene, lebo tri víťazstvá za chotárom v eliminačnom kole, keď vás jedna prehra vyraďuje zo súťaže, nemôžu byť náhodou.

A Bursa aj vo finále bude hosťom. Sily si zmerajú s talianskym celkom Virtus Bologna, ktorý včera v semifinále za chotárom porazil Valenciu výsledkom 83 : 73. Zaujímavo, Virtus a Valencia hrali v tej istej skupine v ligovej časti a vtedy Španieli boli lepší v oboch stretnutiach. Z druhej strany, aj finalisti boli v tej istej skupine, ibaže Virtus oslavoval v oboch stretnutiach s tureckým predstaviteľom.

Vo finále určite na to myslieť nebudú, lebo o trofeji, rovnako ako aj v ostatných eliminačných kolách, rozhoduje jediný zápas.

Bursa má príležitosť získať prvú veľkú trofej v dejinách klubu, ak nepočítame triumf v druhej lige Turecka v sezóne 2018/2019. Zároveň sa môžu stáť tretím klubom z Turecka, ktorý triumfoval v EuroCup.

Z druhej strany, Virtus má bohatú tradíciu. Ide o klub, v ktorom v polovici 90. rokov minulého storočia hral Predrag Danilović, ale pre sponzorov nám je klub známy pod inými menami. Majstrami Európy boli dvakrát a v kolekcii majú aj početné iné trofeje. Víťaz EuroCup v nasledujúcej sezóne má garantovanú účasť v Eurolige. Bursa si tak potenciálne v elitnej triede zahrá prvýkrát v dejinách, kým Virtus má šancu do Euroligy vrátiť sa po pätnástich rokoch.