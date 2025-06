Aj v mužskej konkurencii vrcholí futbalová Liga národov. Najväčší počet selekcií s ňou skončil ešte v minulom roku, ale štyri tímy, ktoré obsadili prvé miesto v skupinách najvyššej A ligy, postúpili na záverečný turnaj, ktorý sa hrá práve v týchto dňoch.

V Mníchove a v Stuttgarte sú totiž na programe štyri zápasy, dva sú už za nami, tie semifinálové.

Treba podčiarknuť, že do finále postúpili Portugalsko a Španielsko. Portugalčania v stredu porazili hostiteľa Nemecko výsledkom 2 : 1, zatiaľ čo Španielsko vo veľmi divnom a predovšetkým zaujímavo zápase porazilo Francúzsko 5 : 4.

V prvom semifinále sa hostitelia ujali vedenia, ale Portugalsko zvrátilo výsledok. Najprv vyrovnal Conceição a legendárny Cristiano Ronaldo dal druhý gól, ktorí jeho reprezentácii zabezpečil postup do finále a príležitosť získať ešte jednu trofej.

Zohral tak svoj 220. zápas v portugalskom drese a podarilo sa mu streliť 137. gól, čím dodatočne posunul vlastný rekord najlepších strelcov národných tímov.

Portugalsko sa v nedeľu vo finále stretne so susedným Španielskom, ktoré, ako sme spomenuli prekonalo Francúzsko. Španieli mali na polčase náskok 2 : 0, potom sa ujali vedenia 4 : 0, keď strelili ešte dva góly za dve minúty.

Potom Mbappé z penalty znížil, ale v 67. minúte Yamal dal svoj druhý gól a zdalo sa, že Francúzsku hrozí veľká katastrofa. Predsa pri konci najprv dali Francúzi svoj druhý gól a v nadstavenom čase ešte dva.

Španielsko je znovu vo finále Ligy národov a má šancu obhájiť trofej z minulej sezóny, presnejšie z roku 2023, keď na záverečnom turnaji v Holandsku po strieľaní penált vo finále porazili Chorvátsko. Tiež svoju druhú trofej má príležitosť získať aj Portugalsko, ktoré bolo víťazom prvého vydania Ligy národov a vtedy v roku 2019 na domácej pôde vo finále zdolali Holandsko.

Medzi tieto dve selekcie sa vtesnalo ešte Francúzsko, ktoré triumfovalo v roku 2021.

Kvalifikácia na Mundial 2026

V tomto období je aktuálna aj kvalifikácia na majstrovstvá sveta 2026 v Kanade, USA a Mexiku.

Srbsko vo svojich prvých kvalifikačných dueloch v tomto cykle najprv zohrá s Albánskom za chotárom v sobotu a potom Andorru na domácej pôde privítame v utorok. Naša selekcia ešte nezohrala ani jeden zápas, lebo mala v marci povinnosti práve v Lige národov, keď sme v play-off stretnutiach prekonali Rakúsko a zachovali si status selekcie A ligy aj v ďalšom vydaní tejto súťaže.

V našej skupine tak prvé miesto a maximálnych šesť bodov majú Angličania, Albánsko a Lotyšsko majú tri body a Andorra v prvých dvoch dueloch prehrala. V júnovom termíne sa v rámci našej skupiny ešte stretnú Andorra – Anglicko, ako aj Lotyšsko – Albánsko.

Zaujímavo je aj v ostatných skupinách európskej kvalifikácie, ale zvlášť v ostatných svetových zónach.

Napríklad v Ázii do konca zostalo už len jedno kolo a známe je to, že najväčší kontinent na svete na Mundiale 2026 reprezentovať bude niekoľko debutantov. Predovšetkým pre rozšírenie turnaja si postup naň po prvýkrát v dejinách vybojovali Uzbekistan a Jordánsko. Selekcie z Ázie ešte postúpia aj do interkontinentálnej play-off, kde hrať budú aj selekcie z Afriky, tiež Južnej, ako aj Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku. Takže určite na majstrovstvách sveta 2026 bude zoznam debutantov dlhý.

V juhoamerickej zóne je istá Argentína a veľmi blízko k postupu je Ekvádor, tiež Paraguaj.

Brazília, v čele s novým trénerom Carlom Ancelottim sa v jeho prvom zápase na lavičke tejto reprezentácie veľmi nepreslávila, lebo zohrala len 0 : 0 za chotárom práve proti Ekvádoru.

Kvalifikácia vyvrcholí vo všetkých zónach na jeseň, kým sa spomenutá interkontinentálna play-off bude hrať v marci budúceho roka, keď aj zoznam účastníkov Mundialu bude finalizovaný.