Aj v rámci tohtoročnej činnosti Asociácia slovenských pedagógov úspešne realizovala projekty Žiaci žiakom a Výmenný zájazd.

Projekt Žiaci žiakom je o povzbudení identity slovenských žiakov vo Vojvodine a to i prostredníctvom lásky ku krásnej literatúre, divadlu, umeniu vôbec a potom o návštevách iných škôl. Tentoraz petrovskí žiaci nacvičili rozprávkovú divadelnú hru O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miroslavovi. Divadielko je výsledkom mimoškolskej aktivity troch učiteliek. Učiteľka slovenského jazyka a literatúry Jarmila Pantelićová v rámci dramatického krúžku so žiakmi 2. stupňa nacvičila spomenutú divadelnú hru, tanečné body do divadielka so žiačkami 2. a triedy nacvičila učiteľka Jana Kopčoková-Gániová a o kostýmy a rekvizity sa postarala učiteľka výtvarnej kultúry Daniela Marková. Projekt napísala a následne divadelný zájazd zorganizovala učiteľka slovenského jazyka Mária Andrášiková, predsedníčka ASP.

Podľa projektu 20 žiakov so svojimi štyrmi učiteľkami navštívili malebnú sriemsku dedinku Lug, kde svoje najnovšie divadielko zahrali rovesníkom, ale i škôlkarom, učiteľom a rodičom lužských detí. Petrovskú školskú výpravu srdečne privítali traja učitelia Miluška Kolárová, Miroslav Báďonský a Ruženka Kolárová. V rámci tejto návštevy hostia sa poprechádzali dedinkou, pozreli si lužský evanjelický kostol a po predstavení v ZŠ Jovana Popovića s hostiteľmi strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle.

Tohtoročný Výmenný zájazd, tiež podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, realizovala mnohopočetná petrovská divadelná karavána vďaka projektu Asociácie slovenských pedagógov začiatkom decembra. Bol to 5. ročník tohto jednodňového výchovno-vzdelávacieho projektu ASP, koncipovaného ako stretnutie dvoch slovenských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským zo Srbska a z Maďarska.

Tentoraz 38 petrovských žiakov a 5 učiteliek zavítali do predvianočnej Békešskej Čaby. V Maďarsku navštívili Slovenskú základnú školu, gymnázium, materskú školu a kolégium. Hostí zo Srbska privítala riaditeľka Edita Pečeňová. Divadielko petrovských žiakov O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miroslavovi si pozreli tamojší škôlkari a školáci a bolo súčasťou Slovenského týždňa, ktorý prebiehal práve v deň tejto jednodňovej návštevy. Po programe členovia divadelného zájazdu strávili spoločné chvíle s hostiteľmi, oboznámili sa so školským životom a s Békešskou Čabou. Návšteva najstaršieho čabianskeho domu, predvianočné ozdoby na námestí a živý Betlehem určite všetkým nadlho utkvie v krásnej spomienke.