Na pravidelnej zimnej prezentačnej akcii nových kníh Slovenské vydavateľské centrum predstavuje celoročnú produkciu z uplynulého roku, ale v každom prostredí sa osobitne upriami na niekoľko titulov. Tohto roku prebieha 16. raz a vďaka spolupráci na projekte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, do ktorého je zapojený aj Slovenský kultúrny klub v Srbsku, má vynovený názov Zima s knihou a projekt Biblio.

Tradične aj tohto roku táto knižná akcia štartuje v Hložanoch. Večierok bude v pondelok 13. februára o 18.00 hodine v kaviarni Pod lipami. Viac o obsahu tohto večierka sme sa dozvedeli od Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC:

„V minuloročnej produkcii je 15 kníh a výnimočne pre Hložany sme si zvolili najnovšiu knihu Víťazoslava Hronca Rozhovory z edície Predsa koľaj. A už keď tu autora budeme mať, využijeme príležitosť, aby sme predstavili aj jeho Sonety, ktoré vyšli predvlani v období kovidu, ako aj jeho Eseje. Predstavíme aj panorámu slovenskej vojvodinskej poézie Ohmatávanie pulzu II zostavovateľky Zdenky Valentovej-Belićovej a spomenieme aj jej druhú knihu Eterizáciu, ktorú sme vlani vydali medzi prvými, a to po anglicky. Toto je skrátka obsah tohto nášho prvého tohtoročného vystúpenia do sveta…“

Využili sme toto stretnutie, aby sme pozreli aj do programu ďalších naplánovaných večierkov. Zistili sme, že potom nasleduje zastavenie v Kysáči, v Knižnici Michala Babinku, a to v stredu 22. februára. Tu sa organizátori plánujú venovať predovšetkým literatúre pre deti, a to sú knihy Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Kde sa stratilo slovíčko prepáč a Jána Žolnaja Mišozemšťan. Pripravené budú i scénické vystúpenia, čo aj obvykle býva pri takýchto príležitostiach, keď sa prezentujú nové detské knihy. A, pravdaže, očakávajú tu aj potenciálnych najmladších čitateľov, lebo tieto knihy sú im adresované.

Aj na ďalších dvoch večierkoch – v Kovačici a Padine – vysunú do popredia detskú literatúru, a to zvlášť knihu Jána Žolnaja.