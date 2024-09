Inzulínová rezistencia je stav, pri ktorom bunky tela menej citlivo reagujú na inzulín, hormón, ktorý pomáha glukóze vstúpiť do buniek a poskytnúť energiu. Keď bunky nereagujú správne na inzulín, pankreas sa snaží to kompenzovať tým, že produkuje viac inzulínu. Časom to môže viesť k zvýšeniu hladiny cukru v krvi a k rozvoju cukrovky typu 2.