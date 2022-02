V roku 2019 a 2020 spisovateľ pre deti, redaktor časopisu pre deti Zornička a univerzitný profesor Zoroslav Spevák (1956), ktorý tvorí pod umeleckým pseudonymom Zoroslav Jesenský, po dlhšom čase odmlky so svojou tvorbou proste „explodoval“. Najprv časopisecky v detskom mesačníku Zornička a následne aj knižne, kde tie svoje práce potom tiež publikoval.

Ide o tieto knihy pre deti v produkcii Zoroslava Jesenského, ktoré svetlo sveta uzreli v predchádzajúcom období. Najprv roku 2019 vyprodukoval štyri tituly Pán v oranžovom kabáte, Zo života bĺch, Tri plus tri je osem a S mamou do škôlky, na to o rok neskoršie, teda predvlani, v rovnakom vydavateľstve – Slovenskom vydavateľskom centri – vydal ďalší titul pre deti Novučičké básne.

Už skôr sme konštatovali, že na Jesenského konte vydaných kníh pre deti, po slovensky aj po srbsky, sa nakopilo už 18 kníh, z čoho 9 vydal v rokoch 1983 až 2008 a ďalších 9 v rokoch 2016 až 2020.

Tento raz ide o jeho 19 titul pre deti. Obsahom novej zbierky Zoroslava Jesenského Zelené a žlté ježibaby s podtitulom Minibásne je pomerne veľa, až 50 jednoduchých rýmovaných básní, napísaných pre vek detí od predškolákov po najmladších školákov.

Vstupná báseň Minibásne znie: Je to deti krásne / písať minibásne. / Sú to vlastne básničatá / pre chlapcov a pre dievčatá. / Niečo ako minipizze – / veľmi chutia deťom / z našej miniulice.

Básnickú zbierku pre deti Zelené a žlté ježibaby podobne ako aj tú predchádzajúcu Novučičké básne materiálom z internetu ilustroval samotný autor.

Zbierku vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Kniha vyšla ako zväzok 116. zväzok edície Včielka a zároveň je 290. publikácia vydaná v SVC. Táto kniha rozmeru 21 x 14 cm vytlačená kolorovane na ofsetovom papieri v rozsahu 72 strán, viazaná do tvrdého obalu, vyšla s vročením 2021 v náklade 150 kusov. Vytlačila ju tlačiareň Futura v Novom Sade.