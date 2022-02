Slávnostný galavečer 94. ročníka udeľovania Oscarov sa uskutoční 27. marca v hollywoodskom Dolby Theatre a ono bude trochu inakšie ako doteraz. Víťazov ôsmich kategórií vyhlásia už v predstihu, ešte pred priamym prenosom.

Udelenie sa začne hodinu pred spustením priameho prenosu a odovzdávanie a ďakovné reči víťazov budú v trojhodinovom živom programe. Tohto roku galavečer bude mať moderátorov, ktorými budú 3 ženy: Amy Schumerová, Regina Hallová a Wanda Sykesová. Ide o predstaviteľky komediálneho žánru a doteraz tri ženy nikdy nemoderovali tento ceremoniál. Premiérovo bude ocenený aj film, o ktorom rozhodnú fanúšikovia na Twitteri.

Film Sila psa (The Power of the Dog) má 12 nominácií, Duna 10 a Belfast a West Side Story po 7.

Oscar bojuje s nátlakom, aby sa stal populárnejším a relevantnejším medzi mladším publikom, lebo sledovanosť vlaňajšieho ceremoniálu drasticky klesla. V Spojených štátoch si ho vlani pozrelo iba 9,8 milióna divákov a v roku 2018 to bolo 29,6 milióna ľudí. Sčasti v dôsledku toho, že nebolo premiér veľkých filmov počas karantény v dôsledku pandémie koronavírusu.

Zdroj: TA3