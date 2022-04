Skrátený pracovný týždeň (18. 4. – 21. 4.) medzi dvoma veľkonočnými sviatkami priniesol na Produkčnej burze v Novom Sade zvýšenie cien poľnohospodárskych prvovýrobkov.

Najdôležitejšou novinkou bolo zavedenie kvót na vývoz pšenice, kukurice, múky a rafinovaného slnečnicového oleja, ktoré budú platiť od začiatku mája a budú platiť na mesačnej báze.

Kukurica

Cena kukurice sa pohybovala od 32,20 do 32,50 din./kg bez DPH pri tovare s vlhkosťou do 16 %, pričom kukurica kvality SRPS sa obchodovala v cenovom rozpätí od 33,00 do 33,70 din./kg bez DPH v závislosti od parity a rýchlosti prevzatia. Určite možno hovoriť o jednoznačne stúpajúcom cenovom trende tejto obilniny. Priemerná cena bola 33,37 din./kg bez DPH, čo je nárast o 1,11 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Pšenica

V prípade pšenice bol rast dopytu ešte výraznejší a viedol k pozitívnemu trendu. Uzavretá cena sa na začiatku týždňa pohybovala od 35,50 din./kg bez DPH, na konci týždňa dosiahla úroveň 38,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 36,08 din./kg bez DPH, čo je nárast o 0,40 % oproti predchádzajúcemu porovnávaciemu údaju.

Sója

Sója sa obchodovala za cenu 83,75 din./kg bez DPH, čo bola zároveň aj jej priemerná cena. V porovnaní s predchádzajúcimi porovnávacími údajmi zdražela o 0,81 %.

NPK

Cena minerálneho hnojiva NPK 15:15:15 bola 96,78 din./kg bez DPH.

Situácia na svetových burzách

Na parížskej burze (Matif) cena pšenice s dodaním v máji bola 405,00 EUR/t, kukurice s dodaním v júni 336,00 EUR/t. Cena repky olejnej s dodaním v auguste bola 849,00 EUR/t.

Vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine stále trvá, a nie je isté, kedy sa skončí, táto situácia vedie k ďalším problémom, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú, čo ovplyvňuje neistotu jarnej sejby. Toto ovplyvňuje svetové bilancie, najmä slnečnice a čiastočne kukurice, čo by mohlo viesť k ďalšiemu rastu cien na svetovom trhu.