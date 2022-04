Sezóna vo futbalových ligách ešte nie je dohraná, ale sa chýli ku koncu. Preto sa črtajú výsledky a pomaly sa odovzdávajú ceny za dosiahnuté výkony. Práve včera na slávnostnom ceremoniáli udelili aj cenu za najlepšieho hráča anglického Championshipu – očakávane, skončila v rukách nášho útočníka Aleksandra Mitrovića.

Populárny Mitar či po anglicky Mitro si zaslúžene preberá tento titul, keďže práve najviac vďaka jemu sa premierligový futbal znovu bude hrať na Craven Cottage štadióne na nábreží Temže v budúcej sezóne.

Mitrović za Fulham v sezóne, ktorá vrcholí, dosiaľ nastrieľal 41 gólov v lige, naposledy proti Bournemouthu v sobotu. Prekonal rekord útočníka Brentfordu Ivana Toneyho z minulého roka, ktorý dal o desať gólov menej. Okrem toho Mitar je blízko k prekonaniu rekordu zo sezóny 1992/1993 z vtedajšej Prvej divízie, ktorý stanovil vtedajší útočník celku Portsmouth Guy Whittingham, keď dal 42 gólov.

Do konca sezóny Fulham ešte zohrá s Notthinghamom, Lutonom a Sheffieldom, takže je veľká pravdepodobnosť, že Mitrović dá aspoň ešte dva góly, čím by prekonal aj spomenutý rekord.

Absolútny výkon zo sezóny 1926/1927, keď George Camsell v druhej triede dal 59 gólov asi navždy zostane nedosiahnuteľný, s ohľadom na to, aký sa futbal hral na začiatku dvadsiateho storočia a ako sa hrá dnes či sa hrať bude v budúcnosti.

Fulham spolu s Mitrom za sebou majú úspešnú sezónu. Vracajú sa do Premier ligy a v prípade, že budú racionálne investovať a na Cottage privedú adekvátne posily – mali by sa vyhnúť osudu z minulých sezón, keď sa po promócii ihneď vracali do Championship. Preto sú futbaloví analytici tentoraz obozretní, keďže sa aj v predchádzajúcich prípadoch typovalo, že Fulham v PL skončí v strede tabuľky, ale dopadlo celkom inak a tento klub bol eliminovaný fakticky už do Vianoc.

Fulham sa aj na našom území teší popularite

Predovšetkým pre Mitrovića, ale aj pre históriu je tento klub populárny aj u nás. Ide o klub z Londýnu, ale nie je také meno ako Arsenal, Chelsea či Tottenham. Dokonca, Fulham je menej úspešný ako West Ham, niekdajší celok Wanderers a QPR, ak do úvahy berieme počet získaných trofejí.

Na domácej scéne Fulham získal len dve – majstrom Championshipu bol dvakrát, v aktuálnej sezóne má šancu byť šampiónom tretí raz. Hrali občas aj v Európe, zvlášť v období rokov 2001 – 2014, keď boli stabilným klubom v Premier lige.

V sezóne 2001/2002 vystúpili v niekdajšom Intertoto pohári, keď triumfovali vo „finále“ a tak si vybojovali postup do súťaže Pohár UEFA. Najväčší úspech na európskej scéne je zo sezóny 2009/2010, keď Fulham vo finále Ligy Európy prehral proti madridskému Atléticu.

Akokoľvek veľmi je potešujúca správa o cenu, ktorú získal Mitrović, a opravdivého fanúšika potešia jeho opätovné dobrodružstvá v elitnej triede. Uvidíme, či aj v novej sezóne hrať bude za Fulham.