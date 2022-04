POTPORANJ – HAJDUŠICA 0 : 0

Bolo to meranie síl dvoch rovnocenných celkov, o čom svedčí aj bezgólový konečný výsledok. Zápas však bol tvrdý a dynamický, ale sa predsa hralo hlavne medzi dvomi šestnástkami bez stopercentných príležitostí.

HAJDUŠICA: Melich, Pejčić, Pavlovic, Maliar, Z. Lipták, Cvetićanin (Radović), Knežević, Petrović, Gužvica, Beriša, N. Ružić

Vcelku však Hajdušičania boli nebezpečnejší a niekoľkokrát vážnejšie pohrozili. Dokonca v prvom polčase mladý Beriša aj prekonal brankára, ale jeho strelu zastavilo brvno. Trochu neskoršie Radović bol faulovaný v trestnom území, ale rozhodca Marković z Pančeva mienil, že to nebolo pre najprísnejší trest.

Po zmene strán Hajdušičania mali ešte dve – tri príležitosti. Na druhej strane domáci iba raz vážnejšie ohrozili Melicha. Obrana Hajdušice dobre chránila vlastnú bránu a stredopoliari kontrolovali stred ihriska. O prevahe Hajdušičanov svedčí aj údaj, že hostia mali až 10 rohových kopov a domáci iba jeden.

HAJDUŠICA – JUGOSLAVIJA 6 : 2 (3 : 0)

Hostia z dediny Jabuka do Hajdušice pricestovali iba dvanásti – jedenásti hráči a tréner, avšak tréner pre zdravotné problémy musel požiadať pomoc lekára, takže striedačka hostí bola úplne prázdna. To však nevplývalo na zápas. Domáci dominovali a v konečnom zaslúžene oslavovali. Sieť hostí v 13. min. načal úplne nestrážený Folťan po peknej prihrávke N. Ružića z rohu. Iba dve minúty neskoršie peknou strelou z okraja šestnástky Pejčić zvýšil náskok a v 30. min. po pravej strane unikol N. Ružić, prekľučkoval zbytočne vybiehajúceho brankára a zaslal loptu do nebránenej siete – 3 : 0.

HAJDUŠICA: Melich, Z. Lipták (Ćulum), Pavlovic, Maliar, Folťan, Pejčić (Sobin), Knežević, Beriša (Petrović), A. Ružić (Gužvica), A. Lipták, N. Ružić

Aj po zmene strán domáci mali niekoľko stopercentných šancí, ibaže strelu N. Ružića brankár hostí kryl a Pavlovicovi odrazená lopta ušla a Gužvica a Ćulum si navzájom zavadzali. O pár minút Ćulum z asi 25 metrov pekne strieľal, ale brankár loptu odrazil na brvno. V 50. min. náskok zvýšil Gužvica. V 75. min. je už 5 : 0. Brankár hostí chytil loptu po nevydarenom útoku domácich, ale ju aj nepozorne vypustil a Pejčić loptu potisol tak, že sa ona ledva odkotúľala do siete. Po tomto góle sa domáci úplne uvoľnili a dovolili hosťom dvakrát skórovať. Do konca zápasu Ćulum zvnútra šestnástky strieľal vedľa, a potom vo finiši N. Ružić po šprinte od polovice ihriska stanovil konečných 6 : 2.

Hajdušičania po tomto kole majú 35 bodov a postúpili na štvrté miesto v tabuľke. V nedeľu hosťujú v Debeljači.