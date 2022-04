JEDNOTA – RADNIČKI 1912 1 : 0 (0 : 0)

Po slabom výkone a nepríjemnej prehre v mimoriadnom stredajšom kole v Rume (1 : 3), čomu na vine boli jednotliví bez vôle hrajúci hráči Jednoty, v sobotu na ihrisku povedľa Remeselníckeho domu bol už celkom iný príbeh.

V súboji s veľmi dobrým celkom zo Somboru Jednota zaslúžene získala vzácne tri body pre krôčik vyššie na majstrovskej tabuľke. Radosť prišla, ale veľké obavy od zostupu zostali, lebo je Jednota aj ďalej v nebezpečnom pásme. Domáci sa tentoraz od prvého hvizdu rozhodcu veľmi snažili. Strelecký pokus otvoril Pilipović, ktorý sa už v úvode ocitol v nádejnej pozícii, ale pozorný brankár hostí túto šancu zneškodnil. V 16. min. hlavičku Milovanovića Stailković s námahou vyrazil na roh. Hráči Jednoty aj v ďalšom priebehu veľmi zaujímavého zápasu nebezpečne útočili, ale im chýbal záver. V 37. min. po ostrom štarte Juhika Pađen spadol. Bol to faul pre najprísnejší trest, ale rozhodca Čapo zo Subotice sa neozval. Cestu do siete si nenašla ani hlavička Pađena. Pokus z diaľky sa nevydaril Živanovićovi, strelu ktorého vybiehajúci brankár hostí Ćopić stačil vyraziť do bezpečia. Šance v prvej časti mali aj Maoduš a Žiža, ale sa na prestávku odišlo s bezgólovým výsledkom.

JEDNOTA: Stailković, Matović, Ivetić, Milivojević (Šahurić), Maoduš (Tmušić), Stevanović, Beljić, Živanović, Pilipović (Marinković) Pađen (Ðorđević), Žiža

Aj v druhom polčase sa hral bojový a kvalitný futbal s početnými osobnými duelmi v strede poľa. Rozhodujúci moment priniesla 52. min. Po peknom centri Živanovića Pilipović využil ponúknutý voľný priestor, unikol svojmu strážcovi a zvnútra pokutového poľa prízemnou strelou dorazil loptu do siete. Neskoršie spoza šestnástky z voľného kopu skúšal Maoduš, ale lopta skončila v rukách Ćopića. V 67. min. nepresne tečovaná strela Marinkovića skončila nad bránou. O päť minút na to domáci prežili krutú chvíľu, ktorá mohla zmeniť výsledok a priebeh zápasu. Po treťom rohovom kope vytrvalých hostí za radom, vysoko usmernenú loptu do šestnástky Stailković veľmi zle vyboxoval, ale našťastie domácich kožená sa odrazila od brvna, a po veľkej skrumáži v päťky Ivetićovi sa podarilo odraziť ju ďaleko od brány. Do ukončenia zápasu tempo trochu kleslo a významnejších akcií a príležitostí na zmenu výsledku viac nebolo.

V nasledujúcom kole Staropazovčanov čaká ťažké hosťovanie v Odžakoch. Aj v uplynulom kole bolo niekoľko zaujímavých výsledkov. Tak druhoumiestnený OFK Bečej celkom nečakane výsledkom 2 : 4 body zanechal zostupom ohrozenému Hajduku z Kuly. OFK Kikinda si príliš ľahko poradila na domácom ihrisku s Omladincom z Nových Bánoviec a vyhrala 1 : 0 a líder v tabuľke a pravdepodobne nový majster OFK Vršac utratil body v Pančeve v stretnutí s tiež ohrozeným Dinamom 1945 3 : 2, čo prináša podozrenia v regulárnosť majstrovstiev.

Po štyroch prehrách a zmene trénerov, pazovský Fenix 1945 v Báčskej Palanke vyhral Stari grad 2 : 0 a tak dosť pomohol susedovcom v urputnom a úplne neistom boji o záchranu.

Matej Bzovský