Z dvoch posledných zápasov len vedúci Kovinčania získali maximálny zisk a upevnili sa v čele tabuľky. Nasledujú Padinčania, ktorí získali ďalšie štyri body.

Neprehrali ani Hajdušičania a Potporanj a dostali sa bližšie k vrchu. Ostatné celky dosahujú premenlivé výsledky. Zaujímavé výsledky majú kluby bojujúce o záchranu, zvlášť Debeljačania, ktorí po nepríjemnej prehre doma vyhrali za chotárom a zachovali nádeje o záchranu.

Výsledky 23. kola: Potporanj – Partizan (G) 1 : 0, Hajdušica – Jugoslavija 6 : 2, Sloga – Spartak 1911 1 : 2, Stari Tamiš – Jedinstvo Stević 0 : 2, Radnički – Partizan (U) 7 : 1, Dolovo – Vulturul 1 : 1, Dolina – Crvena Zvezda 3 : 0. Voľná bola Budućnost.

VULTURUL – DOLINA 2 : 2 (1 : 2)

DOLINA: Králik, Kolak, Tanasković, Mitkovski, Abramović, Kelečević, Kočić, Radenković, Josimovski (Čížik) Janjović, Trnovský (Stojkov)

Na hosťovaní v malebnej dedinke Grebenac Padinčania boli lepši, ale si domov priniesli len bod a majú za čím banovať. Dolina znovu prvá prijala gól, keď obrancovia zabudli na Jankova, ktorému nebolo ťažko hlavičkovať do siete. Hráči Doliny potom prebrali hru a dominovali ihriskom. Kelečević vyrovnal a čoskoro Abramović obrátil výsledok v prospech lepších hostí.

V druhom polčase domáci iba raz pohrozili Králikovi, ktorý však bol pohotový. I keď mali neustálu prevahu a množstvo gólových šanci hráči Doliny nevyhrali. V 85. min. zavinili penaltu, ktorú správne dopískal dobrý rozhodca Milanović z Pančeva. Skúsený Tajdić z bieleho bodu bol presný a vyrovnal. Keďže času na zmenu výsledku viac nebolo, súperi si body rozdelili, čomu sa viac tešili domáci.

DOLINA – CRVENA ZVEZDA 3:0 (0 : 0)

Diváci na ihrisku Doliny v prvom polčase sledovali rozháranú hru. Skromný celok hostí sa viac usiloval a chcel prekvapiť neangažovaných hráčov Doliny a nebezpečne sa presadzovali pred bránu Králika. Mali aj šancu ujať sa vedenia, ibaže mladý Žula zbytočne komplikoval. Domácim sa nedarilo a najbližšie gólu hostí prišiel Čížik, ale peknú šancu nepremenil.

DOLINA: Kralik, Čížik (Bančov), Janjović (Ilić), Kolak, Stojkov, Mitkovski, Abramović (Popović) Kelečević (Hlavča), Kočić (Šimák), Radenković, Trnovský

Po prestávke hráči Doliny sa rozbehali po ihrisku. Hrali premyslenejšie a angažovanejšie, čo im prinieslo aj gólovú prednosť. Mitkovski dobre odcentroval z rohu a pohotový Kelečević hlavičkoval do siete. Náskok zdvojnásobnil tiež Kelečević, keď vybehol pred brankára hostí, obišiel ho a zaslal loptu do nebránenej siete. Neustále útoky domácich útočníkov ohrozovali brankára hostí Mitova, ktorý skvelými zákrokmi zachraňoval svoju sieť pred väčšou gólovou pohromou, no strelu náhradníka Popovića nemohol zastaviť a lopta sa tretíkrát ocitla v jeho sieti. Bola to nádherná strela, z 30 metrov do brvna, od ktorého sa lopta odrazila do brány. Aj Mitkovski vylákal potlesk obecenstva, keď prebehol po ľavej strane a silne otriasol žrď.

V nasledujúcom kole Dolina hosťuje v Gaji.

Ján Bokor