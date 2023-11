Izraelská vláda 22. novembra schválila dohodu o štvordňovom prímerí s radikálnym hnutím Hamas výmenou za prepustenie zhruba 50 rukojemníkov držaných v Pásme Gazy. Vo vyhlásení to uviedol úrad vlády, podľa ktorého je krajina ochotná predlžovať prímerie o deň za každých desať ďalších prepustených rukojemníkov. Hamas krátko potom dohodu privítal s tým, že zabezpečí oslobodenie 150 väznených a prísun humanitárnej pomoci do Gazy.

Termín začiatku prímeria by mal byť známy do 24 hodín, uviedlo katarské ministerstvo zahraničia. Dohodu o prímerí privítali predstavitelia Spojených štátov, Európskej únie či Ruska. Podľa denníka Haarec by sa malo na slobodu v prvej vlne dostať 30 detí, 8 matiek a 12 ďalších žien držaných Hamasom.

„Izraelská vláda, armáda a bezpečnostné zložky budú pokračovať vo vojne až do prepustenia všetkých unesených. Cieľom je dokončenie eliminácie Hamasu a zabezpečenie toho, aby Gaza znovu nepredstavovala bezpečnostnú hrozbu pre izraelský štát,“ uviedol úrad vlády vo vyhlásení po rokovaní. Podľa denníka The Times of Israel (ToI) nakoniec dohodu podporila drvivá väčšina z 38 členov kabinetu, proti boli len tí za krajne pravicovú stranu Židovská sila (Ocma Jehudit).