Hosty – funkie patria medzi najobľúbenejšie trvalky do tieňa. Pochádzajú z Japonska, Kórey, Číny a u nás sa začali pestovať koncom 18. storočia. Ľahko sa pestujú a sú k dispozícii v množstve farieb a tvarov listov. V posledných desaťročiach sa podarilo vyšľachtiť množstvo odrôd funkií líšiacich sa tvarom listov, farbou, štruktúrou listov a nárokmi na svetlo. Výrazne sa zlepšila aj ich odolnosť voči škodcom a dekoratívnosť ich kvetov. Štandardné stanovište pre funkie je tieň až polotieň. Zimu prečkávajú bez problémov.

Existujú druhy s extrémne veľkými listami, a naopak, máme aj nízke rastliny, ktoré dosahujú výšku iba 20 cm. Kvitnú počas leta kvetmi, ktoré majú dlhé stonky a môžu byť biele alebo ružové a levanduľové. Majú jemnú vôňu, ktorou na záhradu lákajú motýle, včely a rôzny hmyz. Keď sú kvety suché, je potrebné ich odstrániť.

Hosty sú nenáročné na podmienky

Na rozdiel od niektorých iných rastlín v záhrade (napr. rododendrónov, azaliek, hortenzií, vresov či iných rastlín), ich pestovanie si nevyžaduje žiadne špeciálne substráty či manipuláciu. Hosty obľubujú vlhkú, úrodnú, ale tiež dobre odvodnenú pôdu. Druhy, ktoré majú farebný list, by mali byť vysadené v čiastočnom tieni, aby v úplnom tieni nestratili svoju farbu. Inak to nie sú náročné rastliny, ale v prípade, že je pôda piesočnatá alebo ílovitá, musíme pridať kompost.

Rozmnožovanie

Hosty sa rozmnožujú veľmi jednoducho delením. Jar býva najvhodnejším obdobím na rozdelenie rastliny ostrým nožom na niekoľko častí a jej presadenie. Je potrebné, aby každá novo rozdelená rastlina mala aspoň 3 – 4 listové pupene a dostatočne silný koreňový systém.

Pestovanie

Mladé rastliny na jar treba niekoľkokrát zaliať, staršie rastliny zálievku nepotrebujú. Čím je stanovište suchšie a teplejšie, tým viac môže listom ublížiť poobedňajšie slnko. Rastliny nezahynú, ale hnedé fľaky na listoch nevyzerajú pekne. Ako sme už spomenuli, existujú niektoré kultivary, ktoré slnko do určitej miery tolerujú.

Ak si myslíme, že sme pre hostu nezvolili vhodné stanovište, môžeme ju na jar ešte pred rašením alebo v čase, keď má 2 – 3 cm vysoké puky vykopať a presadiť na vhodnejšie miesto. Trs koreňov môžeme zároveň aj rozdeliť.

Po prvých mrazoch hosty stratia listy, no na jar znovu vyrašia ešte väčšie a mohutnejšie. Aby narástli na konečnú veľkosť, potrebujú niekedy 3 – 7 rokov. Sú mrazuvzdorné, a preto nepotrebujú nástielku. Stačí, ak neodstránime zmrznuté listy, ktoré pokrývajú pôdu okolo koreňov až do jari. Na jar listy zhrabeme a dáme do kompostu.

Hosty môžeme vysadiť aj do črepníkov. Najvhodnejšie sú dvojfarebné kultivary. Nezabudnime ich však počas suchých letných dní pravidelne polievať.