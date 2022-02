Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a turizmus a Rozvojový fond AP Vojvodiny dnes podpísali dohodu, na základe ktorej bude uvedený sekretariát dotovať náklady a poplatky projektovej činnosti Rozvojového fondu, ktorý každoročne zverejňuje výzvy, s cieľom zvýšiť kvalitu turistickej ponuky Vojvodiny.

Uvedenú dohodu podpísali pokrajinský sekretár Dr. Nenad Ivanišević a riaditeľ Rozvojového fondu APV Goran Savić. „Pokračujeme s dobrou spoluprácou s Rozvojovým fondom Vojvodiny, s ktorým už realizujeme viacero projektov. Medziiným sme vytvorili adekvátnu úroková sadzbu pre ženy podnikateľky v turizme. V dohľadnej dobe plánujeme podpísať dohody aj s Garančným fondom, Turistickou organizáciou Vojvodiny a Národnou službou pre zamestnávanie,“ uviedol Ivanišević. Týmto spôsobom sekretariát plánuje znížiť nezamestnanosť vo Vojvodine a z druhej strany zvýšiť kvalitu služieb cestovného ruchu.

Riaditeľ Rozvojového fondu zdôraznil, že pôžičky v spolupráci so sekretariátom sú dostupné užívateľom viac rokov, sú bezúročné a otvorené do konca roku 2022. Najčastejšie sa využívajú na výstavbu ubytovacích a stravovacích zariadení, rozvoj vidieckeho, športového, rekreačného a náboženského cestovného ruchu. Užívatelia pôžičky musia splatiť do sedem rokov a úrokovú sadzbu od 1 do 3 % bude financovať sekretariát. Okrem výstavby a adaptácie turistických zariadení finančná pomoc je usmernená aj na športovo-rekreačné objekty, vidiecke sídla, dopravné prostriedky určené na rozvoj turizmu, výrobu suvenírov a pod.

Užívatelia môžu byť právnické a fyzické osoby a výška žiadanej sumy je stanovená od 300-tisíc do 20 miliónov dinárov, pričom sú povinní svoje projekty financovať 20 % z vlastných prostriedkov.

Zlúčenie finančných prostriedkov Sekretariátu a Fondu predstavuje možnosť zvýšenia kvality služieb cestovného ruchu, potom zvýšenie konkurencieschopnosti a vplýva aj na zníženie nezamestnanosti.