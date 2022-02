MLADOSŤ – PROLETER 3 : 1

(25 : 20, 22 : 25, 27 : 25, 26 : 24)

Volejbalisti Proletera zo Zreňaninu v jesennej časti majstrovstiev jediní porazili petrovských volejbalistov a aj v sobotňajšom zápase dokázali, že sú skutočne kvalitným celkom.

Prvý set domáci síce vyhrali s 5-bodovým náskokom, avšak v druhom sete hostia vyrovnali. Nuž a v treťom a štvrtom sete sa potom viedol opravdivý boj o každý bod. Oba sety boli neisté do samého konca a rozhodnuté na dvojbodový rozdiel. Hralo sa bod za bod, avšak domáci diktovali výsledok a ani v jednej chvíli nedovolili súperovi, aby získal možnosť ukončiť set.

Inak aj na tomto zápase Petrovčania hrali oslabení bez zraneného Vladimíra Krnáča a v polovici druhého setu sa zranil aj Unković. Viac ako úspešne ho vystriedal Jaroslav Sýkora. Našťastie na nedeľu Mladosť očakáva zápas s menovkyňou v Novej Pazove, ktorá doteraz nevyhrala ani jeden set, teda ani zápas, takže aj Pretrovčania očakávajú, že aj tak oslabení vyhrajú.

MLADOSŤ: B. Krnáč, Daniel a Darko Stojanovićovci, Brkić, Babić, Unković, Dupljanin, Andjelić, Benka, Sýkora

„Prvé dve prehry a zranenia nás trochu vykoľajili, stratili sme nevyhnutnú sebadôveru a teraz sa to pomaly vracia na svoje miesto. Teraz však do konca musíme len a len vyhrávať. Najväčší konkurent o titul nám je Partizan Bač, s ktorým si sily zmeriame na našej palubovke. K tomu zdá sa mi, že Báčania majú ťažší rozvrh od nás, keďže my tie najťažšie zápasy máme za sebou a ich iba očakávajú. Nesmieme sa však uvoľniť a každý zápas musíme chápať nanajvýš vážne,“ povedal nám predseda klubu Emil Fejzulahi.

Iné výsledky 15. kola: Srem Iton – Mladost (NP) 3 : 0, Partizan – Kikinda 3 : 0, Hajduk – Vest 3 : 2, Vojvodina NS Seme 3 – Bavanište 3 : 0, Dunav volley – Stražilovo 3 : 1.

Mladosť po sobotňajšej výhre postúpila a teraz sa nachádza na druhom mieste s rovnakým počtom bodov, ako aj prvý Partizan Bač (35), ibaže s trochu horším pomerom vyhraných a prehraných setov.