„Rozhodol som sa uskutočniť špeciálnu vojenskú operáciu. Jej cieľom je chrániť ľudí, ktorí boli osem rokov vystavení šikanovaniu a genocíde zo strany kyjevského režimu,“ uvádza Ukrajinská Pravda z Putinovho prejavu v ruskej televízii.

Podľa písania portálu Russia Today, prezident Putin vyhlásil, že Rusko neplánuje okupovať ukrajinské územia.

Takisto, ruské ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že neútočí na mestá a civilné objekty, ale cielia na vojenskú infraštruktúru.

Video shows a strike in Dnipro, Ukraine. Video would suggest an arms depot was hit. pic.twitter.com/1bYIAI4pQ6

