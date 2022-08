Na veľkolepom štadióne Wembley v Londýne sa včera dohrali 13. UEFA futbalové majstrovstvá Európy v dámskej konkurencii. A možno povedať – futbal sa napokon vrátil domov. Anglickí fanúšikovia už tradične na veľkých podujatiach, kontinentálnych či svetových neustále vykrikujú It’s Coming Home, čiže fandia tomu, aby sa futbal vrátil do krajiny, v ktorej získal svoje základy. Veľmi si žiadali trofeje, ale v mužskej konkurencii na to budú musieť počkať minimálne do polovice decembra, keď v Katare vyvrcholí Mundial.

Potešenie im priniesol ženský národný tím, ktorý v nedeľu podvečer vo veľkom finále majstrovstiev Európy po predĺžení zdolal Nemecko výsledkom 2 : 1 a prvýkrát v dejinách sa Angličanky stali majsterkami Európy.

Rozhodujúci moment sa udial v 110. minúte, keď sa náhradníčka Chloe Kelly najlepšie vynašla v skrumáži po rohovom kope a loptu zaslala do nemeckej siete. Predtým sa Angličanky ujali vedenia v 62. minúte, keď tiež skórovala náhradníčka Ella Toone, kým Nemecku predĺženia gólom v 79. minúte zabezpečila Lina Magull po peknom útoku a prihrávke z pravej strany.

Selekcie vo finále boli vyrovnané, čo potvrdzujú aj štatistické údaje – Nemky častejšie strieľali, ale Angličanky boli precíznejšie a k tomu aj lopta trochu častejšie bola u hráčok Anglicka.

Po poslednom hvizdnutí rozhodkyne z Ukrajiny Kateryny Monzuovej nasledovalo obrovské oduševnenie a radosť domácich hráčok a fanúšikov na štadióne Wembley.

Keď záclony padli na 13. majstrovstvá Európy možno konštatovať, že Angličanky predsa zaslúžene triumfovali. Predviedli najlepší futbal a veru potvrdili, že patria medzi najlepšie svetové reprezentácie. Nezažili ani jednu prehru a v skupine, napríklad, deklasovali príliš silné Nórsko výsledkom 8 : 0. Postupne si kliesnili cestičku ku trofeji a radom eliminovali Španielsko vo štvrťfinále, Švédsko v semifinále a napokon vo finále aj spomenuté Nemecko.

Trochu štatistiky

Trénerka Anglicka Sarina Wiegman sa tak stala prvou trénerkou v dejinách, ktorej sa podarilo obhájiť titul majstra Európy. Pred piatimi rokmi jej to vyšlo s rodným Holandskom a tentoraz s Anglickom. Okrem toho Wiegman je prvou trénerkou v dejinách tak ženských, ale aj mužských majstrovstiev Európy, ktorej sa podarilo získať titul majstra Európy dvakrát po sebe, ale s rozličnými selekciami. V minulosti dámskych majstrovstiev Európy sa už stávalo, že tréneri obhája titul, ale s tým istým celkom. Z druhej strany, ešte sa ani raz neudialo, že titul majstra Európy obhájil ten istý tréner v mužskej konkurencii. Dokonca, jediným tímom, ktorému sa v mužskej konkurencii podarilo titul získať na dvoch turnajoch po sebe, je Španielsko (v rokoch 2008 a 2012), ibaže ich v prvom prípade z lavičke viedol Luis Aragonés a o štyri roky neskoršie legendárny Vicente del Bosque. S ním sa najprv Španieli stali majstrami sveta v Južnej Afrike roku 2010 a potom oslavovali aj na ME 2012 v Poľsku a na Ukrajine.

Výkon Sariny Wiegman sa takže zapisuje do dejín a táto skúsená trénerka určite ešte nepovedala svoje posledné slovo. O tom, že vykonáva fantastickú prácu na lavičke Anglicka, potvrdzuje aj fakt, že od príchodu na čelo anglického tímu táto selekcia zohrala 20 zápasov, 18-krát vyhrala a dvakrát remizovala. Je to neuveriteľné a keď spomenieme aj to, že v tomto období Anglicko nastrieľalo 106 a prijalo iba päť gólov, výkon je ešte presvedčivejší.

Pod jej taktovkou anglická ženská reprezentácia dosiahla najvyšší triumf v dejinách ženského tímu – v kvalifikácii na budúcoročný šampionát sveta v novembri 2021 Anglicko výsledkom 20 : 0 porazilo Lotyšsko.

Angličanky si triumfom v nedeľu vybojovali prvú európsku trofej a stali sa iba piatou reprezentáciou, ktorá sa pochváliť môže titulom futbalového majstra Európy v dámskej konkurencii. Nemky sú nedotknuteľné s ôsmimi titulmi a triumfovalo aj Nórsko (dvakrát), tiež Holandsko a Švédsko.

Po tomto podujatí dievčatá nasledujúci veľký turnaj zohrajú už o rok. Budú to majstrovstvá sveta v Austrálii a na Novom Zélande, ktoré na programe budú od 20. júla do 20. augusta 2023. Šancu na postup má aj naša selekcia, ktorá rozhodujúce kvalifikačné zápasy zohrá v septembri proti Portugalsku a Turecku.