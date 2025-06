Deti záverečného ročníka predškolskej ustanovizne Včielka z celej Báčskopetrovskej obce sa na konci školského roka v júni zoskupia v Báčskom Petrovci na záverečnom programe. Tohto roku tradičný spoločný program zorganizovali v piatok podvečer 6. júna vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Táto sieň na programoch často zíva prázdnotou, ale tentoraz, hoci má 370 miest na sedenie, v ten večer pre všetkých rodičov a súrodencov, ktorí si prišli pozrieť program a podporiť svoje ratolesti, bolo primálo miesta a museli prestáť v prístupových chodbách.

Deti, ich vychovávateľky, hostí a rodičov či starých rodičov na úvod programu, ktorý pomenovali Keď včeličky vyletia…, privítala riaditeľka Predškolskej ustanovizne Včielka Anna Laćarková.

„Dnešný deň patrí našim malým včielkam, ktoré sa po niekoľkých rokoch usilovnej práce, hier, radosti, objavovania a učenia lúčia so svojou škôlkou a pripravujú sa na dôležitý krok – vstup do veľkých školákov. Téma dnešného programu Keď včielky vyletia krásne vystihuje to, čo práve prežívame. Všetky tieto deti boli našimi malými včielkami, ktoré si tu u nás v úli – teda v škôlke – zbierali prvé skúsenosti, tvorili si priateľstvá, učili sa pracovať, pomáhať aj rozumieť svetu okolo seba, vyrastali – nielen do výšky, ale aj v srdci a duchu. Dnes z tohto úľa vyletujú s batôžkom plným vedomostí, zručností, ale aj detskej radosti a zvedavosti, ktoré si, dúfame, ponesú so sebou aj ďalej,“ vyzdvihla vo svojom príhovore Laćarková.

Potom nasledoval program, ktorý moderovali vychovávateľky Andrea Stanivuková a Aleksandra Sokolovićová.

Prípravné ročníky pre školu so svojimi vychovávateľkami z oddelení z Petrovca, Kulpína, Maglića, Hložian po slovensky a po srbsky predviedli tance, recitácie a spev – všetko to, čo si pripravili na záver vyučovacieho cyklu v škôlke. Na harmonike ich sprevádzala vychovávateľka Alenka Pavelová.

Všetci účastníci programu si na záver zastali na javisko so svojimi vychovávateľkami a spoločne si zaspievali pesničky na rozlúčku.