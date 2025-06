V poradí už piata edícia Festivalu slovenských populárnych piesní pre deti pod názvom Na krídlach piesní doznel včera podvečer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Od začiatku tento špecifický festival organizuje Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca. Festival nie je súťažného rázu, ale má za cieľ vytvoriť priestor pre spevavé deti, ktoré nemajú často možnosť vystupovať na populárnu nôtu, keďže ostatné festivaly sú pre ľudový spev. Prvoradým zámerom podujatia je priviesť deti na javisko a sústavne ich pripravovať na verejné vystupovanie.

Festival slovenských populárnych piesní pre deti Na krídlach piesní roku 2021 založil Komorný zbor Musica viva v čele so svojou dirigentkou a vedúcou zboru Marienou Stankovićovou-Krivákovou, keď odznela aj jeho prvá edícia. A tak už piaty rok po sebe v júni diváci v Petrovci majú možnosť vypočuť si populárne piesne pre deti, ktoré sa spievajú na našich detských festivaloch alebo na Slovensku. Každý ďalší rok festival prinášal nové hodnoty a sa rozrastal, ale ako sa vyjadrila hlavná organizátorka, ešte nedosiahol regionálnu úroveň, hoci na ňom účinkujú aj deti z okolitých dedín.

Organizátorka Mariena Stankovićová-Kriváková pripomenula, že aj tento festival zrealizovala so svojim tímom a že festival je zameraný na to, aby propagovali zábavné pesničky našich domácich slovenských autorov, ale aj slovenských autorov zo zahraničia, tiež pesničky, ktoré sú preložené do slovenského jazyka a sú zábavného žánru. Tento žáner nielen v Petrovci, ale aj v celej Báčke je už dlhšiu dobu deficitný a vidno, že by mohol mať svoje miesto na našom kultúrnom poli. Preto ich prvoradým cieľom je, aby ich priblížili tunajšiemu publiku v Petrovci, ale i všetkým záujemcom v Báčke. Novinkou tohto roku je to, pripomenula Kriváková-Stankovićová, že mladé speváčky si pozreli nahrávky detských piesní a samy si vybrali pesničky, ktoré potom na javisku i predviedli.

Na tohtoročnom festivale odzneli piesne skladateľov Dušana Pálka a Iva Havla, Alojza Čobeja, Jána Nosála, Ondreja Pavčoka, Kristíny Cickovej, Anny Majerovej, Jána Dišpitera, Juraja Súdiho, Bela Felixa, Anity Petrákovej, Teodora Hirnera, Miroslavy Urbánkovej, Vladimíra Kováča, Petra Henzelyho, Anity Hlavatej, Eleny Krošlákovej a Željka Suchánka.

Diváci mali možnosť vypočuť si 20 hudobných čísel. Spevákov nacvičili Olivera Popadićová, Mariena Stankovićová-Kriváková a Anna Medveďová. Účastníci programu tohto roku boli mladí sólisti z Petrovca, po jedna speváčka z Hložian a Kulpína a Orchestrík zo Selenče pod taktovkou Juraja Súdiho, ktorý zahral za priehrštie nacvičených skladieb.

Na javisku sa vystriedali speváčky od tých najmladších po žiačky vyšších ročníkov základnej školy. Na festivale vystúpili deti z Petrovca – skupina Perličky z Ymkárne, škôlkarky Nataša Kukučková a Veronika Gabrišová, potom aj žiačky nižších ročníkov základnej školy: prváčky dueto Hana a Dária Očenášove, Maja Ponigerová, Zara Rakočevićová, Anna Zimová, druháčka Lilia Michaela Díteová, tretiačka Lara Vindišová, a štvrtáčka Ema Povolná.

V druhej časti sme si vypočuli prednesy žiačok vyšších ročníkov základnej školy. Zaspievali piatačky Jana Krásniková, Emília Grňová, Nina Častvenová, Lana Lekárová, Marienka Nina Martinková, Mia Murtínová, šiestačky Paulína Zimová, Petra Nvotová a siedmačky Viktória Rojková, Lucia Kevenská a Lucia Hodoličová.

Najmladšie speváčky sprevádzala skupina Perličky a tie staršie spevácka skupina Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca.

Piesne odzneli z matríc a nahrávok z počítača, spolu so sprievodom živého prednesu. Na syntetizátore hral Ivan Galamboš a na gitare Samuel Kováč.

Všetkým účastníkom sa dostali aj darčeky a spomienkové diplomy. Koncert bol vydarený a zorganizovali ho úspešne aj vďaka podpore sponzorov a dobrovoľným príspevkom. Festival moderovala Ksenija Vujačićová.