Po ôsmich rokoch bude mať naša krajina na olympijských hrách znovu aj mužský aj ženský basketbalový tím. Uplynulo už takmer celých osem rokov od olympijských hier v Riu v roku 2016, keď mužská reprezentácia získala striebro a dámska bronz.

Potom v Tokiu v roku 2021 vystúpili naše dievčatá, ktoré zohrali ešte jeden výborný turnaj, ale nakoniec skončili vo semifinále a finišovali na štvrtom mieste. Vtedy basketbalisti neuspeli v kvalifikácii a podobne, ako aj na majstrovstvách Európy 2022, pre nás boli neprekonateľní Taliani.

Keď sa vrátime do súčasnosti treba zdôrazniť predovšetkým to, že sa tentoraz na OH prví kvalifikovali chlapi, na vlaňajšom svetovom šampionáte, kým dievčatá to isté dosiahli na práve dohranom kvalifikačnom turnaji v Brazílii.

Srbsko totiž malo právo účasti v kvalifikácii na základe výkonu na minuloročnom dámskom šampionáte Európy, na ktorom naše dievčatá obsadili piate miesto, ktoré stačilo na zabezpečenie olympijskej kvalifikácie.

Neskoršie bolo rozhodnuté, že naše dievčatá vystúpia na turnaji v Brazílii. V konkurencii Austrálie, Nemecka a hostiteľa naše dievčatá obsadili tretie miesto, ktoré na postup na olympijské hry aj stačilo. Z tohto kvalifikačného turnaja totiž sa do Paríža dostali tri najlepšie celky. Srbsko v prvom kole trochu nečakane prehralo proti Nemecku, ale sme v druhom kole vo veľmi ťažkom a nepríjemnom stretnutí porazili Brazíliu.

Ťažko zostať objektívny, ale sa nedá vyhnúť dojmu, že Brazília v tom zápase mala k dispozícii pomoc rozhodcov, ktorí v jednotlivých momentoch písali či nepískali neuveriteľné veci.

V poslednom kole eventuálnym triumfom nad Austráliou by sa naše dievčatá vyhli akýmkoľvek trápeniam, ale k tomu predsa nedošlo. Zápas bol dosť vyrovnaný, Srbsko pri konci malo náskok, ale potom naše dievčatá začali slabo realizovať voľné hody, pre ktoré sme aj prehrali. Austrália triumfovala 75 : 73, ale ani v takých okolnostiach nebolo Srbsko eliminované.

Srbsko by vypadlo iba v prípade, keby Brazília v poslednom kole prekonala Nemecko presne so sedembodovým náskokom a keby dala najmenej 74 bodov. Keby došlo k takému scenáru – na OH by šli aj Brazílčanky aj Nemky. V ktorejkoľvek inej situácii – Srbsko parížske vízum malo vo vrecku.

Nakoniec v tomto stretnutí predsa triumfovalo Nemecko, takže každá kombinácia padla do vody a všetko je jasné – na olympijské hry z tohto turnaja postupujú Austrália so skóre 3-0, Nemecko s 2-1 a Srbsko s 1-2.

Hra na turnaji bola dosť dobrá, čo je sľubné aj pre samotné OH. Jasná vec, že Srbsko už nie je v kruhu tých najväčších favoritov, ako bolo skôr, ale je aj tak potešujúca skutočnosť, že sa dievčatá dostali na tretie Hry po sebe.

Na OH sú aj mužské tímy 5 x 5 a 3 x 3

Z druhej strany ako sme spomenuli, mužská reprezentácia sa na olympijské hry kvalifikovala po postupe do finále minuloročného svetového šampionátu. Srbsko a majster sveta Nemecko si z toho podujatia vybojovali postup, ako dve najlepšie umiestnené európske reprezentácie.

Podobne ako aj v ženskej konkurencii, aj v mužskej sa hrať budú kvalifikačné turnaje, ale až na začiatku leta, konkrétne v júli. Konkurencia je veľmi silná a miesta je pre štyri reprezentácie. Hrať sa budú štyri turnaje, v Španielsku, Lotyšsku, v Grécku a Portoriku a na OH sa dostanú len víťazi.

Celkom na záver aj skutočnosť, že okrem basketbalu bude mať naša krajina na olympijských hrách aj mužský tím v basketbale traja proti trom. Srbsko vystúpilo aj v Tokiu, keď tento šport na OH debutoval a bolo vtedy bronzové. Na základe rankingu je Srbsko už teraz v Paríži a okrem našej reprezentácie postup zabezpečený majú aj USA a Čína.